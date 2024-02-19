Ζελένσκι: Η κατάσταση είναι «εξαιρετικά δύσκολη» σε ορισμένα σημεία του μετώπου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε απόψε ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά δύσκολη» σε ορισμένα σημεία του μετώπου, στις περιοχές όπου έχουν συγκεντρωθεί οι ρωσικές δυνάμεις, και το απέδωσε αυτό στο γεγονός ότι η Ρωσία εκμεταλλεύεται τις καθυστερήσεις στην παράδοση βοήθειας στη χώρα του.

«Υπάρχει τώρα μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση σε πολλά μέρη της πρώτης γραμμής, εκεί όπου οι ρωσικές δυνάμεις έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό των εφεδρειών τους» είπε ο Ζελένσκι στο βραδινό, βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επισκεφθεί το μέτωπο στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Οι Ρώσοι «εκμεταλλεύονται τις καθυστερήσεις στην παράδοση βοήθειας στην Ουκρανία και αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Οι ελλείψεις στο πυροβολικό, η ανάγκη για αντιαεροπορική άμυνα στο μέτωπο και για όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

