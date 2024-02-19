Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έπληξε αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε αποθήκες πυρομαχικών κοντά στη Σιδώνα, στην νότιο Λίβανο, σε απάντηση για την εκτόξευση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο ισραηλινό έδαφος, από την οργάνωση Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων σήμερα.

«Εντοπίσαμε ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα της Χεζμπολάχ κοντά στην Τιβεριάδα, το οποίο προφανώς πέρασε τα σύνορα και συνετρίβη κοντά στην Τιβεριάδα. Σε απάντηση για αυτήν την ενέργεια, επιτεθήκαμε σε αποθήκες όπλων κοντά στη Σιδώνα», είπε ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

