Το Ισραήλ φοβάται για τη ζωή του μικρότερου ομήρου της Χαμάς

Το Ισραήλ «φοβάται για τη ζωή» της οικογένειας Μπίμπας, μιας μητέρας και δύο παιδιών, το ένα εκ των οποίων είναι ακόμη βρέφος, που πιάστηκαν όμηροι στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς, ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Φοβόμαστε για τη ζωή τους» είπε ο Ντάνιελ Χαγκάρι, αφού ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που, όπως λέει, δείχνουν τη Σίρι Μπίμπας, με την πλάτη στραμμένη στον φακό, περιστοιχισμένη από επτά ένοπλους άνδρες στη Λωρίδα της Γάζας, την ημέρα που αιχμαλωτίστηκε.

Οι εικόνες αυτές προέρχονται από μια κάμερα σε δρόμο του Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, διευκρίνισε ο Χαγκάρι. Η Σίρι Μπίμπας διακρίνεται τυλιγμένη με κάτι που μοιάζει με σεντόνι, να κρατάει ένα παιδί στον ώμο της, στην αυλή ενός κτιρίου, ενώ μεταφέρεται σε ένα αυτοκίνητο.

Ο Κφιρ Μπίμπας, ο νεότερος Ισραηλινός όμηρος, ήταν περίπου εννέα μηνών όταν τον άρπαξαν από το κρεβατάκι του στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Η Χαμάς ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι το μωρό, ο 4χρονος αδελφός του και η μητέρα του σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό, ωστόσο οι ισραηλινές αρχές δεν το επιβεβαίωσαν.

Σε μια ανακοίνωσή της, η οικογένεια Μπίμπας ζητά σήμερα «από εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις, στο Ισραήλ και τον κόσμο, και εκείνους που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις (για την απελευθέρωση των ομήρων) να τους φέρουν τώρα στο σπίτι τους».

«Η απαγωγή παιδιών είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και έγκλημα πολέμου, ο Αριέλ και ο Κφιρ είναι θύματα ενός τερατώδους κακού», πρόσθεσε η οικογένεια.

Η Χαμάς είχε δώσει στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν ο πατέρας των παιδιών, ο Γιάρντεν Μπίμπας, που επίσης είχε απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου. Από τους περίπου 250 ομήρους που απήχθησαν και οδηγήθηκαν δια της βίας στη Λωρίδα της Γάζας εκείνη την ημέρα, περισσότεροι από 75 ζούσαν στο κιμπούτς Νιρ Οζ.

Τα βίντεο που έδειχναν τη Σίρι Μπίμπας, με τα χαρακτηριστικά της αλλοιωμένα από τον τρόμο μπροστά στους απαγωγείς της, να σφίγγει στην αγκαλιά της τα δύο παιδιά της, έγιναν το σύμβολο της βίας και της επίθεσης που σημάδεψε τους Ισραηλινούς. Συγγενείς της οικογένειας γιόρτασαν συμβολικά τα πρώτα γενέθλια του Κφιρ, στις 17 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, 130 όμηροι παραμένουν ακόμη στη Γάζα και από αυτούς οι 30 είναι νεκροί.

