ΗΠΑ: Στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την χερσαία ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν ένα αντίπαλο σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο υπογραμμίζει τη στήριξη του οργάνου αυτού «για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα» μόλις αυτό καταστεί εφικτό, σύμφωνα με το κείμενο που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters σήμερα.

Το κείμενο αυτό επίσης «καθορίζει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες μια μεγάλη χερσαία επίθεση στη Ράφα θα ζημίωνε περαιτέρω τους αμάχους και τον εκτοπισμό τους, δυνητικά και σε γειτονικές χώρες».

Μια τέτοια ενέργεια «θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και επομένως υπογραμμίζεται ότι μια τέτοια μεγάλη χερσαία επίθεση δεν θα πρέπει να προχωρήσει υπό τις τρέχουσες συνθήκες».

Δεν είναι σαφές προς το παρόν πότε και εάν θα τεθεί προς ψηφοφορία η πρόταση αυτή.

Οι ΗΠΑ προώθησαν το δικό τους ψήφισμα αφού η Αλγερία ζήτησε από το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας να ψηφίσει αύριο Τρίτη το δικό της προσχέδιο ψηφίσματος, με το οποίο ζητείται η άμεση, ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

