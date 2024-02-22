Κίνα: Πέντε οι νεκροί από τη σύγκρουση πλοίου με γέφυρα

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μια φορτηγίδα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπεσε πάνω σε οδογέφυρα προκαλώντας την κατάρρευσή ενός τμήματός της, έγινε γνωστό σήμερα από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η φορτηγίδα έπλεε άδεια ανάμεσα στη Φοσάν και την Καντόνα (Γκουανγκτσόου), την επαρχιακή πρωτεύουσα της νότιας επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, όταν έπεσε πάνω σε υποστύλωμα της γέφυρας Λισίνσα, στην περιφέρεια Νάνσα, γύρω στις 5:30 π.μ. (23:30 ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα του οδοστρώματος.

Τέσσερα οχήματα και μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα έπεσαν από τη γέφυρα εξαιτίας της σύγκρουσης. Δύο οχήματα, μεταξύ των οποίων ένα λεωφορείο, έπεσαν στο νερό και τρία άλλα κατέληξαν πάνω στη φορτηγίδα, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Στο λεωφορείο επέβαινε μόνο ο οδηγός.

«Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους (στον οδηγό του λεωφορείου, στον οδηγό της μοτοσικλέτας και σε τρεις ανθρώπους που επέβαιναν σ' ένα βαν)», μετέδωσε το CCTV.

«Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους είναι τώρα σταθερή. Ένα μέλος του πληρώματος της φορτηγίδας τραυματίσθηκε ελαφρά», σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Περισσότεροι από 100 διασώστες, ανάμεσα στους οποίους έξι δύτες, και περίπου 15 σκάφη συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχους οι οποίοι ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους.

Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Το CCTV μετέδωσε πως το δυστύχημα προκλήθηκε από εσφαλμένες ενέργειες του πληρώματος. Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και πως ο ιδιοκτήτης της φορτηγίδας συνελήφθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

