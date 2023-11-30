Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ: Η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία με την επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι η Χαμάς παραβίασε τη συνεχιζόμενη εκεχειρία σήμερα καθώς ανέλαβε την ευθύνη για τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ που σκότωσε τρεις Ισραηλινούς.

«Με το ένα χέρι η Χαμάς υπογράφει κατάπαυση του πυρός, με το άλλο στέλνει τρομοκράτες να δολοφονήσουν Εβραίους στην Ιερουσαλήμ», λέει ο ακροδεξιός υπουργός, ο οποίος ήταν από την αρχή κατά της κατάπαυσης του πυρός, σε δήλωση που κυκλοφόρησε από το κόμμα του Otzma Yehudit.

«Αυτή δεν είναι μια κατάπαυση του πυρός, αλλά μια συνέχιση της αντίληψης του περιορισμού των τρομοκρατικών επιθέσεων και της παραχώρησης που μας έφερε δολοφονημένους ανθρώπους, η οποία δίνει στον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα Γιαχία Σινουάρ ελπίδα ότι μπορεί να βγει από αυτή τη σύγκρουση έχοντας το πάνω χέρι».

«Πρέπει να σταματήσουμε τις συμφωνίες με τον διάβολο και να επιστρέψουμε αμέσως στον αγώνα, με σπάνια δύναμη».



