Δυτική Όχθη: Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση με αυτοκίνητο

Δύο Ισραηλινοί έφεδροι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε στρατιωτικό σημείο ελέγχου στη Δυτική Όχθη.

Ένας εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού είπε ότι μια «επίθεση με οχήματα» σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:10 τοπική ώρα κοντά στον οικισμό Beka'ot στην κοιλάδα του Ιορδάνη.

Είπε ότι έφεδροι στρατιώτες στο σημείο «πυροβόλησαν και εξουδετέρωσαν» τον δράστη και ότι οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα για επιπλέον υπόπτους.



Πηγή: skai.gr

