Αιγύπτιοι και Καταριανοί διαπραγματευτές ασκούν πιέσεις για μια νέα διήμερη παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα σε συνδυασμό με περισσότερες απελευθερώσεις κρατουμένων και αύξηση στην παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ανέφερε σήμερα ανακοίνωση της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφόρησης.

Οι προσπάθειες ακολουθούν τη σημερινή παράταση της τελευταίας στιγμής της εκεχειρίας για έβδομη ημέρα.

Η σημερινή παράταση περιλαμβάνει την απελευθέρωση δέκα Ισραηλινών που συνελήφθησαν όμηροι από την Χαμάς και 30 παλαιστινίων ομήρων καθώς και την παροχή των ίδιων επιπέδων ανθρωπιστικής βοήθειας όπως και τις προηγούμενες έξι ημέρες, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφόρησης της Αιγύπτου (SIS) Ντία Ρασουάν.

"Η Αίγυπτος θα συνεχίσει να καταβάλλει τις εντονότερες προσπάθειές της για να διασφαλίσει τη συνεχιζόμενη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς το βόρειο και το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

