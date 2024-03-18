Δεν έχουν τέλος τα μαρτύρια των αμάχων Παλαιστινίων στην Λωρίδα της Γάζας, όπου πλέον καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με τον θάνατο.

Εκτός από τον πόλεμο και τις ελλείψεις σε βασικά είδη διατροφής, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι από τώρα έως τον Μάιο αναμένεται λιμός στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπου 300.000 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι λόγω των συγκρούσεων.

Σε ολόκληρη της Λωρίδα της Γάζας, ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση «καταστροφικής πείνας» έχει αυξηθεί σε 1,1 εκατομμύριο – δηλαδή στον μισό πληθυσμό του θύλακα, σύμφωνα με την έκθεση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC).

«Ο λιμός προβλέπεται και επίκειται στη βόρεια Γάζα και το Κυβερνείο της Γάζας και αναμένεται να εκδηλωθεί από τα μέσα Μαρτίου 2024 μέχρι τον Μάιο του 2024», αναφέρεται στο κείμενο.

Στην προηγούμενη έκθεση IPC, τον Δεκέμβριο, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAΟ) του ΟΗΕ θεωρούσαν «πιθανό» έναν λιμό μέχρι τα τέλη Μαΐου στη βόρεια Γάζα. Τώρα, πιστεύουν ότι θα συμβεί «κάποια στιγμή από τώρα μέχρι τον Μάιο», εάν δεν γίνει κάτι για να αντιστραφεί η κατάσταση.

«Χωρίς αλλαγές στην πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ο λιμός έρχεται» προειδοποίησε η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του FAO Μπερθ Μπέτσντολ. «Είναι πιθανό να συμβαίνει ήδη στον βορρά, όμως δεν είμαστε σε θέση να το επαληθεύσουμε» γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές, πρόσθεσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής του γραφείου αρωγής για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί, είπε ότι η πείνα στη Λωρίδα της Γάζας είναι «τεχνητή».

Η κρίση θα μπορούσε να επιλυθεί και να αναστραφεί εάν υπάρξει πολιτική βούληση και η Γάζα θα μπορούσε να «πλημμυρίσει» με τρόφιμα, μέσω των μεθοριακών διαβάσεων, είπε ο Λαζαρινί σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κάιρο, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι.

Πηγή: skai.gr

