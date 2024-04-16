«Φρένο» στις διαθέσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να βάλει η διεθνής κοινότητα, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Ayman Safadi.

Όπως δήλωσε ο Ιορδανός διπλωμάτης, η διεθνής κοινότητα πρέπει να εμποδίσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να κλιμακώσει την αντιπαράθεση με το Ιράν.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του στο Βερολίνο, ο Safadi δήλωσε ότι το Ιράν απάντησε στην επίθεση κατά του προξενείου του και είχε ανακοινώσει ότι «δεν ήθελε να κλιμακωθεί περαιτέρω» η κατάσταση.

«Είμαστε κατά της κλιμάκωσης. Ο Νετανιάχου θέλει να τραβήξει την προσοχή από τη Γάζα και να επικεντρωθεί στην αντιπαράθεσή του με το Ιράν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Safadi.

Η αεροπορία της Ιορδανίας αναχαίτισε δεκάδες ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Ισραήλ, λέγοντας ότι το έκανε για να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC, η Ιορδανία επέτρεψε επίσης σε ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη να εισέλθουν στον εναέριο χώρο της για να καταρρίψουν τα εισερχόμενα βλήματα και τα μαχητικά των δύο χωρών συντονίστηκαν από τον αμερικανικό στρατό.

Παρόλα αυτά, η θέση της Ιορδανίας είναι σαφής και όπως εκφράστηκε από τον Safadi, περιλαμβάνει δύο σκέλη:

1)Υιοθετεί τη θέση του Ιράν ότι η επίθεση στο Ισραήλ ήταν αντίποινα για τον βομβαρδισμό του προξενείου στη Δαμασκό

2)Πρέπει να αποτραπεί με κάθε τρόπο η κλιμάκωση, ήτοι μία «απάντηση» του Ισραήλ στο Ιράν.

