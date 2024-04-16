Η Easyjet ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ μέχρι τις 27 Οκτωβρίου στη σκιά των μαζικών ιρανικών επιθέσεων.

Η αεροπορική εταιρεία μόλις πρόσφατα είχε επανεκκινήσει τα δρομολόγια προς την περιοχή, αφού αρχικά τα ανέστειλε μετά τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο.

Πραγματοποιούσε περίπου το ένα τρίτο των κανονικών της δρομολογίων, με πτήσεις από το Λούτον, αναφέρει το CNN.

Η Easyjet διευκρίνισε ότι αποφάσισε να ακυρώσει τις υπηρεσίες λόγω της «συνεχιζόμενης εξελισσόμενης κατάστασης» στο Ισραήλ. Πρόσθεσε ότι στους πελάτες με κρατήσεις θα προσφερθεί πλήρης επιστροφή χρημάτων.

