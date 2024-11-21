Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αναφορά στις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά εξακολουθώντας να αρνείται να δώσει λεπτομέρειες για τη χρήση των βρετανικών πυραύλων Storm Shadow έκανε ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι.

Σε εμφάνιση ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Κοινοτήτων το μεσημέρι, ο κ. Χίλι είπε αρχικά ότι βρισκόμαστε σε μία «σοβαρή στιγμή» στην πορεία του πολέμου.

Είπε ότι αμυντικές πληροφορίες ασφαλείας αποκαλύπτουν πως η γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία «είναι λιγότερο σταθερή από οποιαδήποτε στιγμή από τις πρώτες ημέρες της πλήρους κλίμακας της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022».

Αναφέρθηκε σε «κλιμάκωση» από την πλευρά του Πούτιν τις τελευταίες εβδομάδες. Έδωσε ως παραδείγματα τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές ενόψει του χειμώνα, τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές με αποτέλεσμα το θάνατο παιδιών και την ανάπτυξη τουλάχιστον 10.000 στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα.

«Μην έχετε αμφιβολία ότι η βρετανική κυβέρνηση ενισχύει την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να ενισχύει τη στήριξη προς την Ουκρανία και αυτό είπα στον (Ουκρανό Υπ. Άμυνας) Ουμάροφ σε μακρά τηλεφωνική κλήση την Τρίτη», είπε προς τα μέλη της επιτροπής ο κ. Χίλι.

Αναφορικά με τους Storm Shadow συμπλήρωσε: «Όπως σας είπα στη Βουλή χθες, αυτό ισχύει και την επιτροπή, δε θα συρθώ σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες για τη σύρραξη. Διακινδυνεύει την επιχειρησιακή ασφάλεια και εν τέλει ο μόνος που ωφελείται από μια τέτοια δημόσια συζήτηση είναι ο πρόεδρος Πούτιν».

Πηγή: skai.gr

