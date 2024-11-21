Στην παραδοχή πως καταρρίφθηκαν δύο βρετανικοί πύραυλοι κρουζ Storm Shadow, προχώρησε σήμερα Πέμπτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του αρνήθηκε να σχολιάσει αν υπήρχε χτύπημα σε ρωσικό έδαφος από τους βρετανικούς πυραύλους λέγοντας πως είναι ένα θέμα που αφορά τις αμυντικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη το Κίεβο εκτόξευσε και βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow. Μέχρι πρότινος καμία πλευρά, ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε η Ουκρανία, ούτε η Ρωσία είχαν επιβεβαιώσει το γεγονός, αν και αναρτήθηκαν φωτογραφίες στην πλατφόρμα Telegram από λογαριασμούς Ρώσων χρηστών αποτυπώνουν θραύσματα ενός πυραύλου Storm Shadow.

Νωρίτερα σήμερα, η Ρωσία εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο από την περιοχή Αστραχάν το πρωί της Πέμπτης, μια περιοχή στα νοτιοανατολικά του Vologograd, που συνορεύει με την Κασπία Θάλασσα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία χρησιμοποίησε έναν τόσο ισχυρό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Επίσης, ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε ότι κατέρριψε έξι πυραύλους κρουζ Kh-101 που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία.

Η ρωσική επίθεση είχε στόχο επιχειρήσεις και υποδομές ζωτικής σημασίας στην κεντροανατολική πόλη Ντνίπρο, ανέφερε η αεροπορία. Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος προκάλεσε απώλειες ή ζημιές.

Πηγή: skai.gr

