Χτύπημα των Ουκρανών με βρετανικούς πυραύλους παρά τις προειδοποιήσεις Πούτιν

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το Κίεβο εκτόξευσε βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow στη Ρωσία. Μέχρι στιγμής ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε η Ουκρανία έχουν επιβεβαιώσει τη χρήση των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στο ρωσικό έδαφος. Ωστόσο, φωτογραφίες οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα Telegram από λογαριασμούς Ρώσων χρηστών αποτυπώνουν θραύσματα ενός πυραύλου Storm Shadow στην περιοχή του Κουρσκ στη δυτική Ρωσία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε καταστήσει σαφές ότι τα βρετανικά άρματα μάχης, αντιαρματικοί πύραυλοι και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός, ο οποίος έχει παρασχεθεί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μονάχα ως μέρος της ουκρανικής άμυνας και μέχρι χθες απαγόρευε τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για χτυπήματα βαθιά στη ρωσική επικράτεια.

Η απόφαση, ωστόσο, του απερχόμενου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, να άρει τους περιορισμούς και να ανάψει το πράσινο φως για τη χρήση αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία άλλαξε τα δεδομένα.

Ήδη το Κίεβο έχει πλήξει, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, την περιοχή του Μπριάνσκ με έξι πυραύλους ATACMS από τους οποίους δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός. Tην ίδια στιγμή, σε μία ακόμη αλλαγή πολιτικής, η Ουάσινγκτον εγκρίνει και την προμήθεια ναρκών κατά προσωπικού στην Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής, η Μόσχα κρατά κλειστά τα χαρτιά της. Μπορεί να έχει αναθεωρήσει το πυρηνικό της δόγμα χαμηλώνοντας το όριο για τη χρήση πυρηνικών, ωστόσο, σε ό,τι αφορά στη χρήση Storm Shadow πυραύλων δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο ή τοποθέτηση.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές το απόθεμα των Ουκρανών σε ό,τι αφορά στους Storm Shadow είναι χαμηλό και η χρήση τους θα φέρει λίγα αποτελέσματα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Σον Μπελ, στρατιωτικό αναλυτή του βρετανικού Sky News, θα αποτελούσε έκπληξη εάν όντως το Κίεβο χρησιμοποίησε τους Storm Shadow για πρώτη φορά χθες για να χτυπήσει βαθιά τη Ρωσία και αυτό γιατί όπως εξήγησε οι εν λόγω πύραυλοι είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικοί κατά κέντρων εφοδιασμού και ελέγχου αλλά και κατά αποθηκών πυρομαχικών.

Οι Storm Shadow έχουν, όπως και οι ATACMS, εμβέλεια έως και 300 χιλιόμετρα. Κάθε πύραυλος ζυγίζει 1,3 τόνους, είναι τουλάχιστον πέντε μέτρα και η κατασκευή του κοστίζει περίπου δύο εκατομμύρια λίρες. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράκ το 2003, ενώ έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί στη Λιβύη το 2011 καθώς επίσης και κατά στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.

Οι ίδιοι πύραυλοι χρησιμοποιούνται και από τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις υπό την ονομασία SCALP και κατασκευάζονται από τη γαλλο-βρετανική εταιρεία κατασκευής όπλων MBDA στην πόλη Στίβενεϊτζ στο Χερτφορτσάιρ της Αγγλίας. Η κατασκευή τους μάλιστα ξεκίνησε, αρχικά, ως ένα πρότζεκτ ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητούσε επίμονα εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο από τους συμμάχους του στη Δύση να επιτρέψουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να χτυπήσουν τη Ρωσική Ομοσπονδία βαθύτερα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Η αλλαγή πολιτικής του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου που έχει συμπαρασύρει – όπως ήταν αναμενόμενο - και το Ηνωμένο Βασίλειο συνδέεται σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα πολέμου με το γεγονός ότι η Μόσχα ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάμεις της με την ανάπτυξη στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα.

Τώρα η Ουάσινγτον πρόκειται να ανακοινώσει, επίσης, και ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 275 εκατομμυρίων δολαρίων με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Λόιντ Όστιν, να υπογραμμίζει ότι σε αυτό θα περιλαμβάνονται και οι νάρκες κατά προσωπικού με σκοπό του πακέτου να παραμένει η κάλυψη των αμυντικών αναγκών του Κιέβου.

Η Ρωσία στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας τους τελευταίους τρεις μήνες και εν μέσω φόβων για μία ακόμη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση, πρεσβείες δυτικών χωρών ανέστειλαν, την Τετάρτη, τη λειτουργία τους στην ουκρανική πρωτεύουσα. Και μπορεί χθες το Κίεβο να τη… γλίτωσε, ωστόσο, το μήνυμα, αναφέρουν ειδικοί, εστάλη με τη Μόσχα να προετοιμάζεται ώστε να έχει ισχυρή θέση στο τραπέζι των συζητήσεων με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως. Ωστόσο, η επιλογή του για τη θέση του επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας στον Λευκό Οίκο, Μάικ Γουόλς έκανε λόγο για ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης το οποίο κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγήσει. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ, τόνισε σχετικά ότι «όταν αναλάβει καθήκοντα ο νέος πρόεδρος, θα μπορεί να λαμβάνει ο ίδιος αποφάσεις».

Πηγή: skai.gr

