Στάνο (Κομισιόν): Μια ρωσική επίθεση με διηπειρωτικό πύραυλο εναντίον της Ουκρανίας θα αποτελούσε σαφή κλιμάκωση - Ο Πούτιν παίζει ξανά με τον πυρηνικό τζόγο

Η εκτόξευση διηπειρωτικού πυραύλου από τη Ρωσία στην Ουκρανία «θα αποτελούσε σαφή κλιμάκωση» εκ μέρους του Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτίμησε σήμερα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Παρακολουθούμε βέβαια τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία χρησιμοποίησε έναν βαλλιστικό διηπειρωτικό πύραυλο εναντίον ενός ή πολλών στόχων στην Ουκρανία (...) Είναι προφανές ότι μια τέτοια επίθεση θα αποτελούσε μια νέα κλιμάκωση εκ μέρους του (Βλαντίμιρ) Πούτιν», δήλωσε ο Πίτερ Στάνο.

Ο Στάνο πρόσθεσε ακόμη ότι «τέτοιες επιθέσεις σηματοδοτούν ξεκάθαρη κλιμάκωση. Ο Πούτιν παίζει ξανά με τον πυρηνικό τζόγο».

Τέλος, σημείωσε ότι «κάθε βήμα που κάνει ο Πούτιν σε αυτήν την παράνομη επίθεση εναντίον του ουκρανικού λαού, αποτελεί μήνυμα στους Ουκρανούς, στους Ευρωπαίους, στους Αμερικανούς και σε όλη τη διεθνή κοινότητα, ότι είναι ένας απρόβλεπτος επιτεθειμένος ο οποίος καταζητείται για πιθανά εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση που εξαπέλυσε, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία σήμερα το πρωί στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο με εννέα πυραύλους, μεταξύ των οποίων και ένας διπηπειρωτικός πύραυλος, ανέφεραν οι περιφερειακές αρχές. Από την επίθεση προκλήθηκαν επίσης μικρές υλικές ζημιές.

Ο βαλλιστικός διηπειρωτικός πύραυλος δεν έφερε πυρηνική κεφαλή, δήλωσε πηγή της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Είναι προφανές» ότι ο πύραυλος δεν έφερε πυρηνική κεφαλή, δεδομένης της περιορισμένης κλίμακας των ζημιών, δήλωσε η πηγή αυτή.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ παρέπεμψε τους δημοσιογράφους στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα δυτικός αξιωματούχος διέψευσε τους ουκρανικούς ισχυρισμούς, λέγοντας ότι ήταν βαλλιστικός αλλά όχι διηπειρωτικός ο πύραυλος που εκτόξευσε η Μόσχα.

