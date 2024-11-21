Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου, Γκάλαντ και ηγέτη της Χαμάς

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον ηγέτη της Χαμάς Μοχάμεντ Ντιάμπ Ιμπραήμ Αλ Μάσρι (γνωστό και ως Μοχάμεντ Ντέιφ) και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον και τον μέχρι πρότινος υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η κίνηση αυτή έρχεται αφού ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν ανακοίνωσε στις 20 Μαΐου ότι ζητά εντάλματα σύλληψης για φερόμενα εγκλήματα που συνδέονται με τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την ισραηλινή στρατιωτική απάντηση στη Γάζα.

«Το Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά δύο ιδιωτών, του κ. Μπενιαμίν Νετανιάχου και του κ. Γιόαβ Γκάλαντ, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου τα οποία διαπράχθηκαν τουλάχιστον από τις 8 Οκτωβρίου 2023 μέχρι τουλάχιστον τις 20 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία η κατηγορούσα αρχή κατέθεσε τα αιτήματα για την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Το ΔΠΔ διευκρίνισε ότι η αποδοχή της αρμοδιότητας του διεθνούς δικαστικού οργάνου από το Ισραήλ δεν είναι απαραίτητη.

Χωριστή ανακοίνωση αναφέρεται στην έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του Μοχάμεντ Ντέιφ.

Αντίδραση από το Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει απορρίψει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Χάγης και αρνείται τα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, ενώ παράλληλα έχει αναφέρει ότι σκότωσε τον Αλ Μάσρι σε αεροπορική επιδρομή, αλλά η Χαμάς δεν το έχει ούτε επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε ότι τα εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον Γκάλαντ αποτελούν ντροπή για το ΔΠΔ. Παράλληλα, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε ότι τα εντάλματα αποτελούν «ανταμοιβή για την τρομοκρατία».

«Το Ισραήλ αμύνεται εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων που επιτέθηκαν, δολοφόνησαν και βίασαν τους πολίτες μας. Αυτά τα εντάλματα σύλληψης είναι μια ανταμοιβή για την τρομοκρατία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λαπίντ σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η απόφαση του ΔΠΔ συνιστά «ηθική τύφλωση και μια ντροπιαστική στιγμή ιστορικών διαστάσεων που δεν θα ξεχαστεί ποτέ», ανέφερε μέσω X ο επικεφαλής της Εθνικής Ενότητας Μπένι Γκαντζ, πρώην μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Νετανιάχου.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποιο σχόλιο από τους Νετανιάχου και Γκάλαντ.

Αντίδραση Χαμάς

Η απόφαση να απαγγελθούν κατηγορίες κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού θα προκαλέσει πιθανότατα επικρίσεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες εξέφρασαν ανησυχίες για μια τέτοια κίνηση νωρίτερα φέτος. Η ισραηλινή κυβέρνηση και ο Νετανιάχου έχουν επίσης προηγουμένως καταγγείλει την απόφαση.

Στο μεταξύ, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς El-Reshiq δήλωσε στο Reuters ότι τα εντάλματα για τους Νετανιάχου και Γκάλαντ ωφελούν το παλαιστινιακό ζήτημα. «Το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με την αλήθεια ενώ εξακολουθεί να έρχεται σε σύγκρουση με τις ανθρώπινες αξίες. Τα εντάλματα είναι σημαντικά βήματα προς τη δικαιοσύνη».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της, η Χαμάς χαιρετίζει την απόφαση του ΔΠΔ και το προτρέπει να επεκτείνει τη λογοδοσία σε όλους τους Ισραηλινούς ηγέτες.

Η Ολλανδία δηλώνει έτοιμη να εκτελέσει τα εντάλματα του ΔΠΔ

Η Ολλανδία είναι έτοιμη να δράσει σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ αν χρειαστεί, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, επικαλούμενο τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας Κασπάρ Φέλντκαμπ ως πηγή του.

