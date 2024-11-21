Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας έλαβε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την οδηγία να μην σχολιάσει το πλήγμα εναντίον της ουκρανικής πόλης Ντνίπρο που, σύμφωνα με το Κίεβο, πραγματοποιήθηκε σήμερα με διηπειρωτικό πύραυλο.

‼ Russia’s MFA press-alchaché Maria Zakharova received a call from the higher-ups during a briefing, ordering her not to comment on Russia’s strike on Ukraine with an intercontinental ballistic missile.



The conversation can be heard in the microphone. Absolutely brilliant. pic.twitter.com/Iv6kHHaxTK November 21, 2024

Στη διάρκεια αυτής της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, την Μαρία Ζαχάροβα διέκοψε μια τηλεφωνική κλήση, σύμφωνα με το επίσημο βίντεο αυτής της ενημέρωσης που μεταδόθηκε απ' ευθείας στο Youtube από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στη συνέχεια ακούγεται από το τηλέφωνο μια φωνή να της μιλάει σε σοβαρό τόνο. «Σχετικά με το πλήγμα βαλλιστικών πυραύλων στο (εργοστάσιο) Ioujmach, για το οποίο οι Δυτικοί έχουν αρχίσει να μιλούν. Μην σχολιάσεις καθόλου», λέει ο άγνωστος συνομιλητής της, ο οποίος δεν κάνει καμιά αναφορά σε διηπειρωτικό πύραυλο.

«Ναι, ευχαριστώ», απαντά η Μαρία Ζαχάροβα, πριν κλείσει το τηλέφωνο και συνεχίσει τη συνέντευξη Τύπου.

Το εργοστάσιο παραγωγής δορυφόρων Pivdenmach (Ioujmach στα ρωσικά) βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης του Ντνίπρο, στην κεντροανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, το Ντνίπρο στοχοθετήθηκε σήμερα το πρωί από ρωσικούς πυραύλους διαφόρων τύπων, μεταξύ των οποίων ένας βαλλιστικός διηπειρωτικός, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε σύγκρουση μέχρι τώρα στην Ιστορία.

Το όπλο αυτό έχει κατασκευασθεί για να φέρει πυρηνικές κεφαλές και να πλήττει σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων. Η Μόσχα δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει αυτή την κατηγορία: οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν κάνει καμιά σχετική δήλωση, το ίδιο και το Κρεμλίνο.

Η χρήση ενός τέτοιου όπλου, αν επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτήσει μια νέα κλιμάκωση. Η Ρωσία είχε πει πως ετοιμάζει μια «αρμόζουσα» απάντηση στη χρήση από την Ουκρανία δυτικών πυραύλων για να πλήξει ρωσικό έδαφος, κάτι που η Μόσχα έχει χαρακτηρίσει κόκκινη γραμμή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

