Τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο λιμάνι Χοντάιντα της Υεμένης τον περασμένο μήνα φαίνεται πως ήταν μια δυσανάλογη επίθεση αδιακρίτως εναντίον αμάχων που μπορεί να ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου, όπως δήλωσε σήμερα το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch -- HRW).

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις 20 Ιουλίου πως πολεμικά αεροσκάφη του έπληξαν στρατιωτικούς στόχους των Χούθι κοντά στη Χοντάιντα.

Η επίθεση στοχοθέτησε εγκαταστάσεις πετρελαίου και μια μονάδα παραγωγής ενέργειας και το Παρατηρητήριο ανέφερε πως τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 80 τραυματίστηκαν.

Πραγματοποιήθηκε την επομένη ενός χτυπήματος των Χούθι με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο Τελ Αβίβ, το οικονομικό κέντρο του Ισραήλ, το οποίο σύμφωνα με το Παρατηρητήριο μπορεί επίσης να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Τα ανταποδοτικά αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στη Χοντάιντα χτύπησαν τουλάχιστον 24 δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου και δύο γερανούς στο λιμάνι, καθώς και μονάδα παραγωγής ενέργειας στον τομέα Σαλίφ της περιφέρειας, ανέφερε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

"Οι επιθέσεις φαίνεται πως προκάλεσαν δυσανάλογη βλάβη σε αμάχους και μη στρατιωτικούς στόχους. Σοβαρές παραβιάσεις των νόμων του πολέμου που διαπράχθηκαν συνειδητά, δηλ. εκ προθέσεως ή αψήφιστα, είναι εγκλήματα πολέμου".

Από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών προέκυψε πως οι δεξαμενές πετρελαίου έκαιγαν για τουλάχιστον τρεις ημέρες, προκαλώντας ανησυχίες για το περιβάλλον, σύμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητηρίου.

Η Χοντάιντα, που τελεί υπό τον έλεγχο των Χούθι από το 2021, είναι κρίσιμης σημασίας για τη διανομή τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών στον πληθυσμό της Υεμένης, που εξαρτάται από τις εισαγωγές. Περίπου το 70% των εμπορικών εισαγωγών της Υεμένης και το 80% της ανθρωπιστικής βοήθειας διέρχεται από το λιμάνι.

Οι Χούθι εξαπολύουν πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και διαταράσσουν το παγκόσμιο εμπόριο μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, σε απάντηση για την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, αποσταθεροποιώντας περαιτέρω τη Μέση Ανατολή καθώς ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα μαίνεται έπειτα από δέκα μήνες.

Το Ισραήλ λέει πως οι Χούθι έχουν εξαπολύει 200 επιθέσεις εναντίον του αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, πολλές από τις οποίες αναχαιτίστηκαν και οι περισσότερες από αυτές δεν ήταν φονικές.

Όμως μια σπάνια επίθεση των Χούθι με drone στις 19 Ιουλίου που έπληξε το Τελ Αβίβ έκανε το Ισραήλ να ανακοινώσει τα πρώτα πλήγματά του εναντίον της οργάνωσης την επομενη.

Το κίνημα τω Χούθι, που είναι γνωστό επίσημα ως Ανσάρ Αλάχ, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να επιτίθεται στο Ισραήλ σε αντίποινα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

