ΟΗΕ: Αύξηση του υποσιτισμού των παιδιών στην Υεμένη

Τα κρούσματα υποσιτισμού έχουν αυξηθεί πολύ σε περιοχές της Υεμένης ελεγχόμενες από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, με τα επίπεδα υποσιτισμού να χαρακτηρίζονται «εξαιρετικά κρίσιμα» σε κάποιους τομείς στο νότιο τμήμα της χώρας, προειδοποίησε ομάδα εργασίας του ΟΗΕ χθες Κυριακή.

«Ο αριθμός των παιδιών κάτω των πέντε ετών που πάσχουν από οξύ υποσιτισμό, ή εξάντληση, αυξήθηκε κατά 34% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά (...), πλήττοντας πάνω από 600.000 παιδιά, τα 120.000 από τα οποία υποφέρουν από ακραίο οξύ υποσιτισμό», ανέφερε η ομάδα εργασίας του ολοκληρωμένου πλαισίου κατάταξης διατροφικής ασφάλειας (IPC) στην Υεμένη, στην οποία είναι ενταγμένα στελέχη διαφόρων υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών.

Η Υεμένη παραμένει βυθισμένη από το 2014 σε πόλεμο στον οποίο αναμετρώνται η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, υποστηριζόμενη από στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, κι οι αντάρτες Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν.

Ο πόλεμος προκάλεσε στη χώρα —ήδη τη φτωχότερη της αραβικής χερσονήσου προτού ξεσπάσει η ένοπλη σύρραξη— μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Η μεγάλη αύξηση οφείλεται στις συνδυαστικές επιπτώσεις των επιδημιών (χολέρας και ιλαράς), της διατροφικής ανασφάλειας, της περιορισμένης πρόσβασης σε πόσιμο νερό και της οικονομικής παρακμής», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τη UNICEF.

Η έκθεση αφορά και τις 117 ζώνες που ελέγχονται από την κυβέρνηση, που βιώνουν όλες ανεξαίρετα αυξημένα επίπεδα υποσιτισμού από τον Ιούλιο κι αναμένεται να κλιμακωθούν κι άλλο ως τον Οκτώβριο.

Παραθαλάσσιες περιοχές νότια από τη Χοντάιντα και την Τάιζ έφθασαν, για πρώτη φορά, σε επίπεδα οξέος υποσιτισμού «εξαιρετικά κρίσιμα», καθώς πλήττεται πάνω από το 30% του πληθυσμού, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η έκθεση «επιβεβαιώνει τάση που προκαλεί συναγερμό», υπογράμμισε ο αντιπρόσωπος της UNICEF στην Υεμένη, ο Πίτερ Χόκινς, την ώρα που διεθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ έχουν μειώσει δραστικά τη δραστηριότητά τους στη χώρα, ελλείψει χρηματοδότησης.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) «είναι επί του παρόντος αναγκασμένο να διανέμει μικρότερες μερίδες» και «τα αποτελέσματα (της έκθεσης) πρέπει να μας αφυπνίσουν για το ότι διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές», υπογράμμισε ο αντιπρόσωπος του ΠΕΠ στην Υεμένη, ο Πιερ Ονορά.

Η χώρα μπορεί «να βυθιστεί ακόμη περισσότερο στην διατροφική ανασφάλεια και στον υποσιτισμό αν τα τρέχοντα χαμηλά επίπεδα χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας παραμείνουν αμετάβλητα», προειδοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

