Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν drone των Χούθι στην Υεμένη

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Κυριακή ότι κατέστρεψαν τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα των Χούθι σε περιοχή της Υεμένης ελεγχόμενη από τους αντάρτες, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν.

Το οπλικό σύστημα κρίθηκε ότι ήγειρε «άμεση απειλή για τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις και εμπορικά πλοία στην περιοχή», ανέφερε μέσω X χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία για τις επιχειρήσεις του είδους το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Το υεμενίτικο ένοπλο κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), γνωστό στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, έχει εξαπολύσει από τον Νοέμβριο δεκάδες επιθέσεις, χρησιμοποιώντας drones και πυραύλους, εναντίον πλοίων που θεωρεί ότι κατευθύνονται προς ή συνδέονται με το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει να μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

