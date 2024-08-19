Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε από τις τοπικές αρχές η πόλη Προλετάρσκ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, όπου χθες, Κυριακή, είχε προκληθεί από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων οχημάτων (drones) πυρκαγιά σε αποθήκες καυσίμου και είχαν τραυματιστεί τουλάχιστον 18 πυροσβέστες.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το πρωί σε βιομηχανική εγκατάσταση στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ, συνεχίζονταν σήμερα, ανέφεραν οι αρχές της Προλετάρσκ σε ανάρτησή τους στο Telegram.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) της Κυριακής, πρόσθεσαν.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο περιφερειάρχης Βασίλι Γκολούμπεφ ανέφερε ότι 18 πυροσβέστες χρειάστηκε να λάβουν περίθαλψη από γιατρούς και ότι 4 από αυτούς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, επιπρόσθετα μέσα εστάλησαν στην περιοχή για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά "εν μέσω πολύ δύσκολων συνθηκών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών".

Χθες, ο περιφερειάρχης είχε δηλώσει ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από την πτώση συντριμμιών μετά "την απώθηση επίθεσης με drones από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας", διευκρινίζοντας ότι κανείς δεν είχε τραυματιστεί.

Παράλληλα πηγή των ουκρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών GUR επιβεβαίωσε χθες στο AFP ότι drones επιτέθηκαν στην εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμου και πετρελαϊκών προϊόντων Kavkaz που βρίσκεται στην Προλετάρσκ.

Σύμφωνα με την πηγή, η εγκατάσταση αυτή εφοδιάζει το ρωσικό "στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα".

Η Προλετάρσκ, μια πόλη 20.000 κατοίκων, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία και περίπου 350 χιλιομέτρων από τις ζώνες μαχών που κρατάει το Κίεβο στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία.

Από την έναρξη του πολέμου το 2022, το Κίεβο έχει βάλει στο στόχαστρο επανειλημμένως εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου στη Ρωσία, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα σύνορά του, στο πλαίσιο αυτών που χαρακτηρίζει "δίκαια" αντίποινα στις επιθέσεις κατά των ενεργειακών του υποδομών.

Οι επιθέσεις αυτές με drones σημειώνονται καθώς η Ουκρανία έχει εξαπολύσει εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες μια άνευ προηγουμένου διασυνοριακή επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, όπου δηλώνει ότι ελέγχει πάνω από 80 κοινότητες.

Στο μεταξύ το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε σήμερα επικαλούμενο ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε την κοινότητα Ζαλίζνε, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην κοινότητα Τορέτσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Οι μονάδες του ρωσικού στρατού "απελευθέρωσαν μια από τις μεγαλύτερες περιοχές του οικισμού του Τζέρζινσκ (Τορέτσκ στα ουκρανικά), αυτή του Αρτιόμοβο (Ζαλίζνε στα ουκρανικά)", αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην καθημερινή ενημέρωσή του.

Κουρσκ

Περισσότεροι από 121.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από εννέα παραμεθόριες περιοχές στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών όπως μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Οι ρωσικές δυνάμεις πολεμούν τα ουκρανικά στρατεύματα στην περιοχή Κουρσκ από τις 6 Αυγούστου, όταν χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες διέσχισαν τα δυτικά σύνορα της Ρωσίας προκαλώντας μεγάλη αμηχανία στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.