Εκρήξεις αναφέρθηκαν σήμερα Τρίτη κοντά σε δύο εμπορικά πλοία ανοιχτά της Υεμένης, όπως ανακοίνωσαν δύο υπηρεσίες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας προσθέτοντας πως δεν προκάλεσαν τραυματισμούς ή ζημιές.

Πλοίο ανέφερε την αυγή «έκρηξη σε κάποια απόσταση», στον θαλάσσιο χώρο 64 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από την πόλη Χοντέιντα της Υεμένης, που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO. Το πλοίο ανέφερε πως αντιλήφθηκε στη συνέχεια «ένα μικρό σκάφος που ενεργούσε με ύποπτο τρόπο», στη συνέχεια ακούστηκε και δεύτερη έκρηξη.

Το UKMTO ανέφερε αργότερα πως το πλοίο είχε δεχθεί «επίθεση από drone, το οποίο εξουδετερώθηκε με επιτυχία».

«Το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή και το πλοίο συνεχίζει το δρομολόγιο προς το επόμενο λιμάνι του», πρόσθεσε.

Η έκρηξη αναφέρθηκε επίσης από την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey, που δεν ταυτοποίησε το πλοίο που στοχοθετήθηκε αλλά τόνισε πως «είχε στενή σχέση με την τράπεζα στόχων των Χούθι».

Προς το παρόν δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, όμως ανταποκρίνεται σε εκείνες που εξαπολύουν από τον Νοέμβριο οι αντάρτες της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν και λένε ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στο πλαίσιο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Άλλη μία έκρηξη αναφέρθηκε επίσης σήμερα «σε κάποια απόσταση» από ένα πλοίο 97 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Χοντέιντα, χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς ούτε ζημιές, σύμφωνα με το UKMTO και την Ambrey.

Οι επιθέσεις των Χούθι έχουν προκαλέσει προβλήματα στη θαλάσσια κυκλοφορία σε αυτή τη στρατηγική ζώνη, από την οποία διέρχεται το 12% του παγκόσμιου εμπορίου και ώθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργήσουν έναν διεθνή ναυτικό συνασπισμό για να «προστατεύσει» τη ναυσιπλοΐα.

Οι αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επίσης πλήγματα σε θέσεις των ανταρτών στην Υεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

