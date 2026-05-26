Ένα ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε ήταν μία ναυτική νάρκη, εντόπισαν πολίτες που πήγαν για ψάρεμα, σε βραχώδη ζώνη στο Λασίθι, ανάμεσα στη Μίλατο και την Ελούντα.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για πιθανό επικίνδυνο πολεμικό υλικό. Οι πρώτες αναφορές, που παραμένουν ωστόσο ανεπιβεβαίωτες, κάνουν λόγο για ουκρανική νάρκη.

Το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η προέλευση και η διαδρομή του αντικειμένου. Αν πρόκειται για παλαιό πολεμικό απόθεμα που ξεβράστηκε ή εντοπίστηκε τυχαία, ή αν συνδέεται με πιο πρόσφατες μετακινήσεις στρατιωτικού υλικού στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπως έγινε με το drone στην Λευκάδα.

Να σημειωθεί ότι πριν από έναν χρόνο, ίδια νάρκη είχε εντοπιστεί σε παραλία της Ρόδου.

Πηγή: skai.gr

