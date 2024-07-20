Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 87 τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές σε στόχους των ανταρτών Χούθι στη πόλη-λιμάνι Χοντέιντα στην Υεμένη, οι οποίες προκάλεσαν μια τεράστια πυρκαγιά, την επομένη της φονικής επίθεσης με drone στο Τελ Αβίβ που πραγματοποίησαν οι υεμενίτες αντάρτες, σε μια νέα κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες έχουν υποστεί «σοβαρά εγκαύματα».

«Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στην περιοχή του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης, σε αντίποινα σε εκατοντάδες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά του κράτους του Ισραήλ» από τους αντάρτες τους τελευταίους μήνες, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Πρόκειται για τα πρώτα πλήγματα στην Υεμένη για τα οποία το Ισραήλ αναλαμβάνει την ευθύνη.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος τόνισε ότι η επιχείρηση έπληξε στόχους διπλής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών υποδομών. Συμπλήρωσε πως το Ισραήλ είχε ενημερώσει τους συμμάχους πριν από τις επιδρομές, οι οποίες ο στρατός τόνισε ότι διεξήχθησαν από ισραηλινά μαχητικά F-15, τα οποία όλα επέστρεψαν με ασφάλεια στη βάση τους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με τηλεοπτικό του μήνυμα δήλωσε ότι το λιμάνι που βομβαρδίστηκε σήμερα από ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη στην Υεμένη χρησιμοποιείτο ως σημείο εισόδου για τους Χούθι για να παραλαμβάνουν ιρανικά όπλα. Ο Νετανιάχου είπε ότι το πλήγμα, που έγινε σε απόσταση περίπου 1.800 χλμ από τα σύνορα του Ισραήλ, αποτελεί μια υπενθύμιση στους εχθρούς ότι δεν υπήρχε μέρος που να μην μπορούσε να φτάσει το Ισραήλ.

Από την πλευρά τους οι υεμενίτες αντάρτες προειδοποίησαν ότι το Ισραήλ θα «πληρώσει το τίμημα» για τις σημερινές επιθέσεις του, που σύμφωνα με τους ίδιους προκάλεσαν θύματα. Οι Χούθι δεν θα διστάσουν να επιτεθούν σε «ζωτικής σημασίας στόχους» στο Ισραήλ, δήλωσε στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος μετά τις αεροπορικές επιδρομές.

«Η σιωνιστική οντότητα θα πληρώσει το τίμημα για τη στοχοθέτηση μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων και θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση», προειδοποίησε ο Μοχάμεντ αλ Μπουχαΐτι, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ανταρτών, ο Μοχάμεντ Αμπντελσαλάμ, καταδίκασε μια «βάρβαρη επίθεση του Ισραήλ» εναντίον του στρατηγικού λιμανιού της Χοντέιντα.

Όπως δήλωσε ο ίδιος με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επίθεση έπληξε «εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας» στη Χοντέιντα και είχε στόχο «να πιέσει την Υεμένη να σταματήσει να υποστηρίζει» τους Παλαιστίνιους.

«Εχθρικές επιδρομές» προκάλεσαν θύματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας των Χούθι, χωρίς να δώσει ακριβή απολογισμό.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Massirah μετέδωσε εικόνες με άμαχους πολίτες της Υεμένης να λαμβάνουν πρώτες βοήθειες σε νοσοκομεία μετά τις ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με το δίκτυο. Ορισμένοι φαίνονταν να έχουν επιδέσμους και να είναι ξαπλωμένοι σε φορεία. Ένας άνδρας που μίλησε στο Al-Massirah είπε ότι πολλοί από τους τραυματίες ήταν λιμενικοί.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν μια τεράστια φωτιά και τεράστιες ζημιές στο λιμάνι. Μια πελώρια στήλη μαύρου καπνού υψωνόταν στον ουρανό, σύμφωνα με εικόνες του Al-Massirah. «Ομάδες πολιτικής άμυνας και πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που καίει δεξαμενές πετρελαίου του λιμανιού», μετέδωσε.

Αντίποινα στα αντίποινα

«Το αίμα Ισραηλινών πολιτών έχει τίμημα», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ μετά την επίθεση, λέγοντας ότι αυτή ήταν ένα μήνυμα, απειλώντας με αντίποινα κατά των Χούθι. «Αυτό έχει αποδειχθεί ξεκάθαρα στον Λίβανο, τη Γάζα, την Υεμένη και άλλα μέρη – αν τολμήσουν να μας επιτεθούν, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο», δήλωσε.

Χθες Παρασκευή τις πρώτες πρωινές ώρες ένα ιρανικής κατασκευής drone μεγάλου βεληνεκούς έπληξε το κέντρο του Τελ Αβίβ σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας ελαφρά άλλοι τέσσερις, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Οι Χούθι ανέλαβαν με την ευθύνη για την επίθεση αυτή.

«Η φωτιά που καίει αυτή τη στιγμή στη Χοντέιντα είναι ορατή σε όλη τη Μέση Ανατολή και η σημασία είναι ξεκάθαρη». «Οι Χούθι μας επιτέθηκαν πάνω από 200 φορές. Την πρώτη φορά που σκότωσαν έναν Ισραηλινό πολίτη, τους βομβαρδίσαμε. Και θα το κάνουμε αυτό σε οποιοδήποτε μέρος μπορεί αυτό να χρειαστεί», συμπλήρωσε.

Τα σημερινά πλήγμα στη Χοντέιντα είναι τα πρώτα για τα οποία αναλαμβάνει την ευθύνη το Ισραήλ εναντίον της Υεμένης, δήλωσε ο Μοχάμεντ Αλμπάσα, αναλυτής σε θέματα Μέσης Ανατολής της Navanti με έδρα τις ΗΠΑ.

Το λιμάνι Χοντέιντα, ένα βασικό σημείο εισόδου για καύσιμα και αγαθά σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους αντάρτες, παρέμεινε ουσιαστικά άθικτο καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Υεμένη, σημείωσε.

«Τώρα οι έμποροι φοβούνται ότι (αυτά τα πλήγματα) θα επιδεινώσουν την ήδη κρίσιμη κατάσταση της επισιτιστικής και ανθρωπιστικής ασφάλειας στη βόρεια Υεμένη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου διέρχεται από αυτό το λιμάνι», τόνισε.

Κλιμάκωση στην υπάρχουσα κλιμάκωση

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον ισραηλινών πόλεων και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, τα οποία συνδέονται με το Ισραήλ, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο – όπως υποστηρίζουν – την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό.

Τους τελευταίους μήνες, ανέλαβαν την ευθύνη επίσης για πολλές επιθέσεις με στόχο την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των βλημάτων αναχαιτίστηκε.

Τον Δεκέμβριο, οι ΗΠΑ, κύριος σύμμαχος του Ισραήλ, συγκρότησαν μια πολυεθνική στρατιωτική δύναμη για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και έχουν εξαπολύσει πολυάριθμα πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη από τον Ιανουάριο, με τη βοήθεια του βρετανικού στρατού

Ο πόλεμος στην Υεμένη, τη φτωχότερη χώρα στην Αραβική Χερσόνησο, μαίνεται από το 2014 με αντιμαχόμενους τους Χούθι και την κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει μια από τις πιο σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.

Οι βομβαρδισμοί έρχονται εν μέσω του καταστροφικού πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας - που μαίνεται εννέα μήνες και της κλιμάκωση της καθημερινής ανταλλαγής πυρών μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον όπου πρόκειται να κάνει ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραελ Κατς ζήτησε ευρύτερη διεθνή δράση για την ενίσχυση των κυρώσεων κατά του Ιράν, το οποίο, όπως δήλωσε, υποστηρίζει τις προσπάθειες των Χούθι να διαταράξουν την ελευθερία των θαλασσών και των εμπορικών οδών. «Το Ιράν είναι το κεφάλι του φιδιού - πρέπει να σταματήσει τώρα», είπε.

