Ιωάννινα: Συγκινητική διάσωση του Ασπρούλη μετά από 9 μέρες στα χιόνια

Μία συγκινητική ιστορία διάσωσης του Ασπρούλη του λευκού τετράποδου οποίος αφού πέρασε μία απίστευτη περιπέτεια μέσα στα χιόνια για 9 ολόκληρες μέρες, χάρη στην εθελοντική δράση μιας ομάδας ορειβατών επέστρεψε με ασφάλεια στο σπίτι του στο Χαλίκι Ασπροποτάμου κοντά στο Μέτσοβο.
Δίπλα στον κηδεμόνα του, έναν από τους μόλις 3 συνολικά κατοίκους του όμορφου χωριού.
Δείτε το video:
Πηγή: skai.gr
