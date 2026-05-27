Ιωάννινα: Συγκινητική διάσωση του Ασπρούλη μετά από 9 μέρες στα χιόνια

Μία συγκινητική ιστορία διάσωσης του Ασπρούλη του λευκού τετράποδου που πέρασε μία απίστευτη περιπέτεια μέσα στα χιόνια για 9 ολόκληρες μέρες

Μία συγκινητική ιστορία διάσωσης του Ασπρούλη του λευκού τετράποδου οποίος αφού πέρασε μία απίστευτη περιπέτεια μέσα στα χιόνια για 9 ολόκληρες μέρες, χάρη στην εθελοντική δράση μιας ομάδας ορειβατών επέστρεψε με ασφάλεια στο σπίτι του στο Χαλίκι  Ασπροποτάμου κοντά στο Μέτσοβο.

Δίπλα στον κηδεμόνα του, έναν από τους μόλις 3 συνολικά κατοίκους του όμορφου χωριού.

