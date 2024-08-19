Η Ουκρανία αναμένει ότι η Ρωσία θα αυξήσει τις δυνάμεις της στην Ουκρανία σε 800.000 στρατιώτες μέχρι το τέλος του έτους, ανέφερε σήμερα το περιοδικό Forbes Ukraine, επικαλούμενο τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας Ιβάν Χαβριλιούκ.
Μέχρι σήμερα υπάρχουν περίπου 600.000 Ρώσοι στρατιώτες στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, αναφέρει το εν λόγω περιοδικό επικαλούμενο δηλώσεις του Χαβριλιούκ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
