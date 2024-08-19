Η υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, απαντώντας σε σχόλια του Ουκρανού πρωθυπουργού Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι η υποστήριξη του Λονδίνου έχει εξασθενίσει.

Ο Ζελένσκι δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι αν και η ηγεσία της Βρετανίας έχει σώσει χιλιάδες ζωές από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία, η υποστήριξη τελευταία «επιβραδύνθηκε».

«Ο πρωθυπουργός παραμένει απολύτως αποφασιστικός ως προς την υποστήριξή του προς την Ουκρανία» δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Όσον αφορά την υποστήριξή μας, και πάλι, είναι ακλόνητη».

Ο εκπρόσωπος προσέθεσε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη θέση της κυβέρνησης σχετικά με τη χρήση των βρετανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow από την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.