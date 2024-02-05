Νέες αεροπορικές επιδρομές εκδηλώθηκαν σήμερα στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, μεταδίδει ο προσκείμενος στους Χούθι τηλεοπτικός σταθμός Al Masirah που αποδίδει τα πλήγματα στις δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Σύμφωνα με το Al Masirah TV, τραυματίστηκαν άμαχοι και αρκετοί εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Τις προηγούμενες ώρες, ελεγχόμενα από τους Χούθι μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αμερικανικά και βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν 15 επιδρομές στις επαρχίες Σαάντα και Χοντέιντα το βράδυ της Κυριακής. Είχε προηγηθεί ένα 48ωρο σφυροκόπημα της πρωτεύουσας Σανάα και άλλων περιοχών της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι.

Οι επιθέσεις που εξαπολύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον των Χούθι αποσκοπούν στον περιορισμό της απειλής που αντιπροσωπεύουν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Οι Χούθι λένε πως επιτίθενται σε εμπορικά πλοία που κατευθύνονται προς το Ισραήλ ή συνδέονται με ισραηλινά συμφέροντα, προκειμένου να ασκήσουν πίεση ώστε να τερματιστούν οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

