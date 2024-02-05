Βρετανία: Ανησυχίες για την «επιδείνωση» της υγείας των παιδιών

Ερευνητές στον τομέα της υγείας προειδοποιούν για την «τρομακτική επιδείνωση» της υγείας των παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτυπώνεται στο ποσοστό νηπιακής θνησιμότητας, παχυσαρκίας και οδοντιατρικής υγείας, σε μια έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

«Κάθε παιδί έχει δικαίωμα για μια ασφαλή και υγιή παιδική ηλικία. Είναι ντροπή το ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν το καταφέρνει αυτό», έγραψε η Έλεν Μίνις, μία από τους συγγραφείς της έκθεσης που δημοσιεύτηκε από την The Academy of medical sciences, ένα ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο για την υγεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Προδίδουμε τα παιδιά μας», καταλήγει η καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.

Σύμφωνα με την έκθεση, «οι πρόοδοι αναφορικά με την παιδική υγεία έχουν βαλτώσει» στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια. Οι ερευνητές προτάσσουν διάφορους δείκτες που αντικατοπτρίζουν αυτήν την «επιδείνωση».

Η χώρα κατατάσσεται στην 30η θέση εκ των συνολικά 49 πλουσιότερων χωρών στη νηπιακή θνησιμότητα, γράφουν οι ειδικοί.

Ένα στα 5 παιδιά ηλικίας 5 ετών είναι είτε υπέρβαρο είτε παχύσαρκο. Τα παιδιά που ζουν σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές αντιμετωπίζουν τον διπλάσιο κίνδυνο να είναι παχύσαρκα σε σύγκριση με εκείνα που ζουν σε εύπορες περιοχές.

«Τα ποσοστά εμβολιασμού μειώθηκαν κάτω από τα όρια της ασφάλειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, γεγονός που απειλεί να προκαλέσει επιδημίες», προειδοποιούν επίσης οι ερευνητές.

Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τα παιδιά δεν βρίσκονται σε θέση να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση.

«Προβλήματα όπως η πανδημία Covid-19, η αύξηση του κόστους ζωής και η κλιματική αλλαγή επιδεινώνουν τις εκτεταμένες ανισότητες», σύμφωνα με την έκθεση.

Η δημόσια υπηρεσία Υγείας NHS βρίσκεται αντιμέτωπη με «τεράστιες προκλήσεις» λόγω κυρίως της «γήρανσης του πληθυσμού», υπογραμμίζει ένας από τους συγγραφείς της έκθεσης, ο Άντριου Πόλαρντ, ειδικός στο θέμα των εμβολιασμών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Όμως, αυτή η έκθεση που κάνει λόγο «για τρομακτική επιδείνωση της υγείας των παιδιών μας καθιστά τις προοπτικές του μέλλοντος ακόμα πιο ζοφερές», επισημαίνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

