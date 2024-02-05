Γερμανία: Νέα απεργία σε γερμανικά αεροδρόμια την Τετάρτη

Δεν φαίνεται να κοπάζει το απεργιακό κύμα στη Γερμανία, με τον έναν κλάδο μετά τον άλλο να κατεβαίνουν σε απεργίες διαρκώς από τις αρχές του 2024. Μετά την απεργία στο προσωπικό ασφαλείας έντεκα γερμανικών αεροδρομίων μόλις την περασμένη εβδομάδα, σειρά έχουν την Τετάρτη οι εργαζόμενοι της Lufthansa και συγκεκριμένα το προσωπικό εδάφους.

Σύμφωνα με το συνδικάτο εργαζομένων Verdi από την προειδοποιητική απεργία αναμένεται να επηρεαστούν δεκάδες χιλιάδες επιβάτες στα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης, του Μονάχου, του Αμβούργου, του Βερολίνου και του Ντίσελντορφ και μάλιστα μέχρι το πρωί της Πέμπτης.

Τα βασικά προβλήματα, σύμφωνα με το συνδικάτο Verdi, είναι οι σοβαρές ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και τα άλυτα ακόμη μισθολογικά ζητήματα, με τη Lufthansa να μην έχει προχωρήσει ακόμη σε μισθολογικές αυξήσεις για το προσωπικό εδάφους, δηλαδή για περίπου 25.000 εργαζομένους.

Από την πλευρά της εργοδοσίας πάντως η νέα απεργία είναι εντελώς «αδικαιολόγητη», δεδομένου ότι σύμφωνα με τη Lufthansa έχουν προταθεί μισθολογικές αυξήσεις γύρω στο 13%, πρόσθετα επιδόματα για την επόμενη τριετία, καθώς και ειδική αποζημίωση πληθωρισμού.

Στις επάλξεις των κινητοποιήσεων και οι αγρότες

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε διάφορα γερμανικά κρατίδια, με την κυβέρνηση να έχει συμπεριλάβει τελικά στον προϋπολογισμό του 2024 την επίμαχη διάταξη για τη σταδιακή κατάργηση της επιδότησης για το αγροτικό ντίζελ ως το 2026.

Σύμφωνα με τη γερμανική ραδιοφωνία DLF στο Ανόβερο ομάδα αγροτών με τρακτέρ και αυτοκίνητα μπλόκαραν την είσοδο σε κτήριο του δημοσιογραφικού δικτύου NDR, ενώ πρόσφατα και στο Αμβούργο είχε σημειωθεί αντίστοιχο επεισόδιο μπροστά από τυπογραφείο τοπικής εφημερίδας. Τα περιστατικά επικρίνει η Ένωση Γερμανών Δημοσιογράφων (DJV) ως επιθέσεις κατά της ελευθερίας του Τύπου.

Την Παρασκευή αγρότες της Βαυαρίας είχαν επίσης συγκεντρωθεί έξω από τη Βαυαρική Ραδιοφωνία, ασκώντας κριτική όχι μόνο στις κυβερνητικές αποφάσεις, αλλά και στην δημοσιογραφική κάλυψη των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Mέσα στο Σαββατοκύριακο αγρότες από το κρατίδιο της Έσσης είχαν μπλοκάρει επίσης κεντρικούς δρόμους που οδηγούν στο διεθνές αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, με περίπου 400 τρακτέρ.

Πηγή: DW

