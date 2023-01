Χρυσές Σφαίρες 2023: Ποιοι ήταν οι «χρυσοί» νικητές της φετινής χρονιάς

Ένα μοναδικό σόου με παρουσιαστή τον κωμικό Τζέροντ Καρμάικλ

Τα «πολιορκημένα» βραβεία των Χρυσών Σφαιρών, που πέρασαν από 40 κύματα, όπως πανδημία, σκάνδαλα και αμφισβητήσεις, επέστρεψαν δυναμικά, σε μία τελετή που μεταδόθηκε ζωντανά από το Beverly Hilton στην Καλιφόρνια.

Απαστράπτουσες εμφανίσεις, χιούμορ και εκπλήξεις έντυσαν την βραδιά των βραβείων, με παρουσιαστή τον εκκεντρικό κωμικό Τζέροντ Καρμάικλ.

Αυτά ήταν τα βραβεία για τις Χρυσές Σφαίρες του 2023:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΔΡΑΜΑ: The Fabelmans

Υποψήφιοι : Top Gun (Maverick), Avatar (The Way Of Water),Tár, Elvis



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ: The Banshees of Inisherin

Υποψήφιοι : Babylon, Everything Everywhere All at Once, Glass Onion (A Knives Out Mystery), Triangle of Sadness



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στίβεν Σπίλμπεργκ για το «The Fabelmans»

Υποψήφιοι : Μπαζ Λούρμαν (Elvis), Ντάνιελ Σάινερτ (Everything Everywhere All at Once), Τζέιμς Κάμερον (Avatar: The Way of Water), Μάρτιν ΜακΝτόνα (The Banshees of Inisherin), Ντάνιελ Κουάν (Everything Everywhere All at Once)



ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάρτιν ΜακΝτόνα για το «The Banshees of Inisherin»

Υποψήφιοι : The Fabelmans (Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τόνι Κούσνερ), Women Talking (Σάρα Πόλλεϊ), Everything Everywhere All at Once (Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ), Tár (Τοντ Φιλντ)



Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΔΡΑΜΑ: Οστιν Μπάτλερ για το «Elvis»

Υποψήφιοι : Μπιλ Νάι (Living), Χιου Τζάκμαν (The Son), Μπρένταν Φρέιζερ (The Whale), Τζέρεμι Πόουπ (The Inspection)



Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΔΡΑΜΑ: Κέιτ Μπλάνσετ για το «Tár»

Υποψήφιοι : Βαϊόλα Ντέιβις (Η γυναικα βασιλιας), Ολίβια Κόλμαν (Empire of Light), Μισέλ Ουίλιαμς (The Fabelmans), Άνα ντε Άρμας (Blonde)



Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ: Κόλιν Φάρελ για το «The Banshees of Inisherin»

Υποψήφιοι : Άνταμ Ντράιβερ (White Noise), Ρέιφ Φάινς (Το Μενού), Ντιέγκο Κάλβα (Babylon), Ντάνιελ Κρεγκ (Glass Onion: A Knives Out Mystery)



Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ: Μισέλ Γέο για το «Τα Πάντα Ολα»

Υποψήφιοι : Έμμα Τόμσον (Good Luck to You, Leo Grande), Λέσλι Μάνβιλ (Mrs. Harris Goes to Paris), Άνια Τέιλορ-Τζόι (Το Μενού), Μάργκοτ Ρόμπι (Babylon)



Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ: Κε Χούι Κουάν για το «Τα Πάντα Ολα»

Υποψήφιοι : Μπρένταν Γκλίσον (Tα πνεύματα του Ινίσεριν), Μπραντ Πιτ (Babylon), Έντι Ρέντμεϊν (The Good Nurse), Μπάρρυ Κιόγκαν (Tα πνεύματα του Ινίσεριν)



Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ: Αντζελα Μπάσετ για το «Black Panther: Wakanda Forever»

Υποψήφιοι : Κέρι Κόντον (Tα πνεύματα του Ινίσεριν), Ντόλι ντε Λεόν (Το τρίγωνο της θλίψης), Κάρεϊ Μάλιγκαν (She Said), Τζέιμι Λι Κέρτις (Everything Everywhere All at Once)



ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ: Argentina, 1985

Υποψήφιοι : All Quiet on the Western Front, Close, Decision to Leave, RRR



ΜΟΥΣΙΚΗ: Τζάστιν Χούρβιτζ για τη «Βαβυλώνα»

Υποψήφιοι : Carter Burwell – The Banshees of Inisherin, Alexandre Desplat – Guillermo del Toro's Pinocchio, Hildur Guðnadóttir – Women Talking, John Williams – The Fabelmans



ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «Naatu Naatu» από το «RRR»

Υποψήφιοι : "Carolina" (Taylor Swift) – Where the Crawdads Sing, "Ciao Papa" (Alexandre Desplat, Roeban Katz, and Guillermo del Toro) – Guillermo del Toro's Pinocchio, "Hold My Hand" (Lady Gaga, BloodPop, and Benjamin Rice) – Top Gun: Maverick, "Lift Me Up" (Tems, Rihanna, Ryan Coogler, and Ludwig Göransson) – Black Panther: Wakanda Forever



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Υποψήφιοι : Inu-Oh, Marcel the Shell with Shoes On, Puss in Boots: The Last Wish, Turning Red



ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ CECIL B. DEMILLE: Εντι Μέρφι



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - ΔΡΑΜΑ House of the Dragon

Υποψήφιοι : Better Call Saul (AMC), The Crown (Netflix), Ozark (Netflix), Severance (AppleTV+)



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - ΚΩΜΩΔΙΑ: Abbott Elementary

Υποψήφιοι : The Bear (FX), Hacks (HBO Max), Only Murders in the Building (Hulu), Wednesday (Netflix)

A' ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ: Κέβιν Κόστνερ για το «Yellowstone»

Υποψήφιοι : Jeff Bridges – The Old Man (FX), Diego Luna – Andor (Disney+), Bob Odenkirk – Better Call Saul (AMC), Adam Scott – Severance (Apple TV+)

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ: Ζεντάγια για το «Euphoria»

Υποψήφιοι : Emma D'Arcy – House of the Dragon (HBO), Laura Linney – Ozark (Netflix), Imelda Staunton – The Crown (Netflix), Hilary Swank – Alaska Daily (ABC)

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ: Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ για το «The Bear»

Υποψήφιοι : Donald Glover – Atlanta (FX), Bill Hader – Barry (HBO), Steve Martin – Only Murders in the Building (Hulu), Martin Short – Only Murders in the Building (Hulu)



Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ: Κουίντα Μπρούνσον για το «Abbott Elementary»

Υποψήφιοι : Kaley Cuoco – The Flight Attendant (HBO Max), Selena Gomez – Only Murders in the Building (Hulu), Jenna Ortega – Wednesday (Netflix), Jean Smart – Hacks (HBO Max)

B' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ: Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς για το «Abbot Elementary»

Υποψήφιοι : John Lithgow – The Old Man (FX), Jonathan Pryce – The Crown (Netflix), John Turturro – Severance (Apple TV+), Henry Winkler – Barry (HBO)



Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ: Τζούλια Γκάρνερ για το «Ozark»

Υποψήφιοι : Elizabeth Debicki – The Crown (Netflix), Hannah Einbinder – Hacks (HBO Max), Janelle James – Abbott Elementary (ABC), Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary (ABC)



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: The White Lotus: Sicily

Υποψήφιοι : Claire Danes – Fleishman Is in Trouble (FX), Daisy Edgar-Jones – Under the Banner of Heaven (FX), Niecy Nash – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix), Aubrey Plaza – The White Lotus (HBO)



Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: Εβαν Πίτερς για το «Monster: The Jeffrey Dahmer Story»

Υποψήφιοι : Taron Egerton – Black Bird (Apple TV+), Colin Firth – The Staircase (HBO Max), Andrew Garfield – Under the Banner of Heaven (FX), Sebastian Stan – Pam & Tommy (Hulu)

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: Αμάντα Σίφριντ για το «The Dropout»

Υποψήφιοι : Jessica Chastain – George & Tammy (Showtime), Julia Garner – Inventing Anna (Netflix), Lily James – Pam & Tommy (Hulu), Julia Roberts – Gaslit (Starz)

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: Πολ Γουόλτερ Χάουζερ για το «Black Bird»

Υποψήφιοι : F. Murray Abraham – The White Lotus (HBO), Domhnall Gleeson – The Patient (FX on Hulu), Richard Jenkins – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix), Seth Rogen – Pam & Tommy (Hulu)



Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: Τζένιφερ Κούλιτζ για το «The White Lotus: Sicily»

Υποψήφιοι : Claire Danes – Fleishman Is in Trouble (FX), Daisy Edgar-Jones – Under the Banner of Heaven (FX), Niecy Nash – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix), Aubrey Plaza – The White Lotus (HBO)



ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΟΛ ΜΠΕΡΝΕΤ: Ράιαν Μέρφι

