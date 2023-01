Ο Χιου Τζάκμαν απάντησε σε αυτό που όλοι αναρωτιόνταν: «Δεν πήρα αναβολικά για τον Γούλβεριν»

Ο Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) αρνείται ότι έκανε χρήση αναβολικών για να μεταμορφωθεί σε Γούλβεριν, τον ογκώδη και μυώδη υπερφυσικό λυκάνθρωπο

Στη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης στο «Who's Talking to Chris Wallace» του HBO, ο ηθοποίος απάντησε ποτέ δεν κατέφυγε στη χρήση στεροειδών για να μεταμορφωθεί στον χαρακτήρα του υπερήρωα.

«Με τα χρόνια οι άνθρωποι ρωτούσαν: πήρε στεροειδή;» ρώτησε τον Τζάκμαν ο παρουσιαστής Κρις Γουάλας.

«Όχι, αγαπώ τη δουλειά μου. Και αγαπώ τον Γούλβεριν», απάντησε ο ηθοποιός.

“No [I didn't take steroids], I love my job. And I love Wolverine... I had been told anecdotally what the side effects are of that. And I was like, ‘I don’t love it that much.’ So no, I just did it the old school way." - Hugh Jackman pic.twitter.com/PlcnTJmvlQ