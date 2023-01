Η στιγμή που η Ρούνι Μάρα αποφάσισε ότι δεν θέλει να ξαναπαίξει σε ταινία - Την «έσωσε» ο Ντέιβιντ Φίντσερ

«Το remake του "Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες", δεν ήταν καλή εμπειρία...»

Στον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φίντσερ (David Fincher) χρωστάει την καριέρα της η ηθοποιός Ρούνι Μάρα (Rooney Mara) όπως είπε σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast «LaunchLeft» (μέσω IndieWire), καθώς αυτός ήταν που τη βοήθησε να εκτιμήσει και πάλι την υποκριτική, αφού ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει το επάγγελμα μετά από μια κακή εμπειρία που είχε κάνοντας το ριμέικ του «Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες» («Α Nightmare on Elm Street») το 2010.

Αν και δεν αποκάλυψε το τι ακριβώς συνέβη είπε ότι δεν ήταν και τόσο καλή εμπειρία.

«Λίγα χρόνια πριν από το "Κορίτσι με το τατουάζ" ("The Girl With the Dragon Tattoo"), είχα κάνει ένα remake του "Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες", που δεν ήταν καλή εμπειρία», είπε η Μάρα. «Πρέπει να είμαι προσεκτική με το τι λέω και πώς μιλάω γι αυτό. Δεν ήταν η καλύτερη εμπειρία και κάπως έφτασα στο σημείο να μην θέλω να παίζω εκτός κι αν κάνω πράγματα που μου αρέσουν πολύ. Έτσι, αφού έκανα αυτήν την ταινία, αποφάσισα: "Εντάξει, απλά δεν πρόκειται να παίξω άλλο, εκτός κι αν είναι κάτι για το οποίο αισθάνομαι πολύ καλά"».

Όμως μέσα το «Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες» ο Φίντσερ είδε τη Μάρα και της πρότεινε ρόλο για το «The Social Network». Όμως για να συμβεί αυτό ο σκηνοθέτης έδωσε μάχη καθώς η Μάρα δεν ήταν γνωστή.

«Έπρεπε να παλέψει πολύ σκληρά για να πάρω το ρόλο γιατί το στούντιο δεν με ήθελε. Ήταν μια καμπή στη ζωή και την καριέρα μου» είπε. Στη συνέχεια, συνεργάστηκαν στην ταινία «Το κορίτσι με το τατουάζ», το οποίο της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ και έβαλε την καριέρα της σε καλύτερη τροχιά.

«Δούλεψα σε αυτό για έναν χρόνο. Ο Ντέιβιντ με πήρε πραγματικά κάτω από τα φτερά του. Έγινε μέντοράς μου με πολλούς τρόπους. Φρόντισε τόσο πολύ να βεβαιωθεί ότι ήξερα πως είχα φωνή και ότι η γνώμη μου σήμαινε κάτι. Με ενίσχυε συνεχώς, κάτι που νομίζω ότι επηρέασε πραγματικά τις υπόλοιπες επιλογές μου στη συνέχεια» τόνισε η ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

