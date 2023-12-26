Καθολική, και όχι ελληνορθόδοξη, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), είναι σύμφωνα με πληροφορίες η εκκλησία της Αγίας Μαρίας στο Ικρίτ που δέχθηκε επίθεση με πύραυλο από τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει σχέση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων το οποίο δεν έχει εικόνα του περιστατικού.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι κατά το περιστατικό τραυματίστηκε ένας 80χρονος και εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες, ένας εκ των οποίων σοβαρά.



Πηγή: skai.gr

