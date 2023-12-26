Ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, αντιστράτηγος Βαλέρι Ζαλούζνι, παραδέχθηκε σήμερα Τρίτη ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες αποσύρθηκαν «στην περιφέρεια» της Μαρίνκα, μιας κοινότητας στο Ντονέτσκ, την οποία η Μόσχα είπε χθες ότι έχει περάσει στον έλεγχό της.

«Το γεγονός ότι μετακινηθήκαμε προς την περιφέρεια της Μαρίνκα και ότι, σε ορισμένα σημεία, έχουμε ήδη ξεπεράσει τα όρια της κοινότητας, δεν θα πρέπει να προκαλέσει γενική κατακραυγή», είπε ο Ζαλούζνι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Σύμφωνα με τον αντιστράτηγο, οι Ουκρανοί στρατιώτες βρίσκονται ακόμη στο βόρειο τμήμα της πόλης αυτής αλλά «έχουν ετοιμάσει μια γραμμή άμυνας έξω από την κοινότητα» και προς αυτήν θα αναδιπλωθούν.

Η Μαρίνκα «δεν υπάρχει πια», πρόσθεσε, λόγω της μεγάλης καταστροφής που υπέστη από τις μάχες.

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της αυτήν την πόλη που απέχει πέντε χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ντονέτσκ. Η Μαρίνκα είχε μετατραπεί σε οχυρό από τον ουκρανικό στρατό από το 2014, όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσεις με τους φιλορώσους αυτονομιστές του Ντονμπάς.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε την κατάληψη της Μαρίνκα που, όπως είπε, απομακρύνει το ουκρανικό πυροβολικό από το Ντονέτσκ και θα επιτρέψει στις ρωσικές δυνάμεις να έχουν στη διάθεσή τους έναν «μεγαλύτερο επιχειρησιακό χώρο» στη ζώνη αυτή.

Ο Ζαλούζνι εκτίμησε ότι η Ρωσία «έχει σήμερα τη δύναμη να επικεντρώσει τις προσπάθειές της για την καταστροφή μιας πόλης όπως η Μπαχμούτ μέσα σε τρεις μήνες. «Κατανοώ πλήρως ότι οι μαχητές μας κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», κατέληξε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

