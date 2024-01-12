Χούθι: «Βάρβαρα» τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα – Ιράκ: Η Δύση επεκτείνει τη σύγκρουση στην περιοχή

Ο Μοχάμεντ Άλι αλ-Χούθι, μέλος τους ανώτατου πολιτικού συμβουλίου των Χούθι, χαρακτήρισε σήμερα Παρασκευή «βάρβαρα» τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα στην Υεμένη. Ο ίδιος πρόσθεσε πως μια δήλωση θα εκδοθεί σύντομα σε απάντηση στις επιθέσεις.

Εξάλλου, ένας σύμβουλος του πρωθυπουργού του Ιράκ, ο Φάντι Αλ-Σαμάρι, προειδοποίησε σήμερα πως η Δύση επεκτείνει τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή, όπως μετέδωσε το κρατικό ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA.

الضربات الأمريكية البريطانية همجية ارهابية وهي عدوان متعمد وغير مبرر ويعكس نفسية متوحشة

وتؤكد بهذه الضربات من جديد انهما همامن يدير العدوان على #غزة كما هي تديرها على #اليمن

وأنها تحمي الإرهاب الإسرائيلي كونها هي الإرهاب وإسرائيل جزء منه

ان ما قامت به اعتداء صارخ وغير مبرر… — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 12, 2024

Ο Αλ-Σαμάρι έκανε τα σχόλιά του αφού οι ΗΠΑ και η Βρετανία εξαπέλυσαν επιδρομές από αέρος και θαλάσσης εναντίον στρατιωτικών στόχων των Χούθι στην Υεμένη σε απάντηση στις επιθέσεις που πραγματοποιούν οι αντάρτες σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ως αντίδραση στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα.



O εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, Μοχάμεντ Άμπντελ Σαλάμ, κατέστησε σαφές νωρίτερα σήμερα πως το κίνημα θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο εμπορικά πλοία αν έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Ισραήλ, ενώ κατήγγειλε τα «αδικαιολόγητα», κατ’ αυτόν, πλήγματα των αμερικανικών και των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον εγκαταστάσεων του κινήματος σε διάφορες πόλεις.

«Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για αυτή την επίθεση εναντίον της Υεμένης, διότι δεν υπάρχει καμιά απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα (...) στόχος (των Χούθι) ήταν και θα παραμείνουν ισραηλινά πλοία και αυτά που κατευθύνονται προς τα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης», υπογράμμισε μέσω X (του πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

