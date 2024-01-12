Λογαριασμός
Οι Χούθι διαμηνύουν πως θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που «συνδέονται» με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα

Εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ο Μοχάμεντ Άμπντελ Σαλάμ, κατέστησε σαφές σήμερα πως το κίνημα θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο εμπορικά πλοία αν έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Ισραήλ

Εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ο Μοχάμεντ Άμπντελ Σαλάμ, κατέστησε σαφές σήμερα πως το κίνημα θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο εμπορικά πλοία αν έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Ισραήλ, ενώ κατήγγειλε τα «αδικαιολόγητα», κατ’ αυτόν, πλήγματα των αμερικανικών και των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον εγκαταστάσεων του κινήματος σε διάφορες πόλεις.

«Αδικαιολόγητα τα πλήγματα ΗΠΑ-Βρετανίας»

«Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για αυτή την επίθεση εναντίον της Υεμένης, διότι δεν υπάρχει καμιά απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα (...) στόχος (των Χούθι) ήταν και θα παραμείνουν ισραηλινά πλοία και αυτά που κατευθύνονται προς τα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης», υπογράμμισε μέσω X (του πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

