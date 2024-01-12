Την ώρα που 23.000 άνθρωποι φαίνεται ότι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, καθημερινά πολλά πλοία μεταφέρουν εμπορεύματα από την Τουρκία στο Ισραήλ. Κάποια από αυτά μεταφέρουν προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν Ισραηλινοί στρατιώτες, μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Η είδηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης.

«Την περίοδο 7 Οκτωβρίου-31 Δεκεμβρίου του 2023 συνολικά 701 πλοία εκτέλεσαν δρομολόγια από την Τουρκία προς το Ισραήλ. Κι αυτό σημαίνει πως ο μέσος όρος είναι 8 πλοία την ημέρα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Μεταφορών Αμτουλκαντίρ Ουράλογλου.

«Αυτό είναι απαράδεκτο. Ας μας ανακοινώσουν και πόσα πλοία της οικογένειας Ερντογάν συνέχισαν τα δρομολόγια τους προς το Ισραήλ. Στέλνουν προσευχές στην Παλαιστίνη και πλοία στο Ισραήλ» ανέφερε χαρακτηριστικά αντιδρώντας ο εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Ντενίζ Γιουτζέλ.



