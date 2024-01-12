Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν αντιμέτωποι με το δίλημμα για το εάν πρέπει ή όχι να εξαπολύσουν πλήγματα κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.



Εάν δεν το έπρατταν – και με δεδομένο ότι είχαν προειδοποιήσει ξανά και ξανά για τις συνέπειες εάν δεν σταματούσαν οι επιθέσεις τους κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα – θα φαινόντουσαν αδύναμοι. Ωστόσο, απαντώντας στις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από την Τεχεράνη ανταρτών Χούθι, διακινδυνεύουν η απόφασή τους να ερμηνευθεί ως άμεση εμπλοκή τους στην εν εξελίξει σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας υπέρ του Ισραήλ.



Τελικά, ο κύβος ερρίφθη, και λίγο πριν τις 2 σήμερα τα ξημερώματα (τοπική ώρα) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησαν τα πλήγματα κατά θέσεων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αυτά εξαπολύθηκαν πυραύλους κρουζ Tomahawk κατά της πρωτεύουσας Σαναά, της Αλ Χουνταϊντά, της Σααντά και της Νταμαάρ από πολεμικά αεροσκάφη και πλοία.

BREAKING: VIDEO OF MAJOR STRIKES IN MULTIPLE LOCATIONS IN YEMEN pic.twitter.com/BKb8oWitKe January 11, 2024



Πρόκειται για την πρώτη μαζική επιδρομή κατά θέσεων των Χούθι από την έναρξη των επιθέσεών τους κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα που κατ' αυτούς "συνδέονται" με το Ισραήλ, σε ένδειξη "αλληλεγγύης" προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.



Στη σχετική γραπτή ανακοίνωση την οποία εξέδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις, από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο και με την υποστήριξη της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά και της Ολλανδίας «σε άμεση αντίδραση στις άνευ προηγουμένου επιθέσεις των Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα — συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βαλλιστικών πυραύλων κατά πλοίων για πρώτη φορά στην ιστορία».



Όπως τόνισε, τα πλήγματα «αποτελούν ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους δεν θα ανεχθούν επιθέσεις κατά του προσωπικού τους και δεν θα επιτρέψουν σε εχθρικούς παράγοντες να θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε μία από τις πιο σημαντικές διαδρομές εμπορίου παγκοσμίως». Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε δε πως δεν θα διστάσει να ηγηθεί νέων μέτρων για την προστασία του αμερικανικού λαού.



Γραπτή ανακοίνωση όμως εξέδωσε και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, ο οποίος καλώντας τους Χούθι να πάψουν τις επιθέσεις τους επεσήμανε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ανέλαβε «περιορισμένη, αναγκαία και ανάλογη δράση σε αυτοάμυνα (...) για να προστατεύσει την παγκόσμια ναυσιπλοΐα».



Είχε προηγηθεί, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, στο Ηνωμένο Βασίλειο η συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του υπουργικού συμβουλίου το οποίο συγκάλεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ και στο οποίο άναψε το πράσινο φως ώστε βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ σε πλήγματα κατά θέσεων των σιιτών ανταρτών της Υεμένης.



Παράλληλα, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Τζον Κίρμπι, ερωτηθείς για πιθανά πλήγματα του ναυτικού συνασπισμού «Prosperity Guardian» (Φύλακας Ευημερίας) κατά των Χούθι απάντησε ότι «θα κάνουμε ό,τι πρέπει».

Οι Χούθι διαμηνύουν πως θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που «συνδέονται» με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα

Όσο οι πληροφορίες διαδέχονταν η μία την άλλη, ο ηγέτης των σιιτών ανταρτών, Άμπντελ Μάλεκ αλ-Χούθι, παρέμενε ξεκάθαρος.

«Οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μείνει αναπάντητη. Η απάντηση θα είναι μεγαλύτερη από την επίθεση που εξαπολύθηκε με τα 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και έναν αριθμό πυραύλων» τόνιζε με τηλεοπτικό του μήνυμα το βράδυ της Πέμπτης, αναφερόμενος στην επίθεση των σιιτών ανταρτών της Υεμένης την Τρίτη, και ξεκαθάριζε ότι «εμείς παραμένουμε αποφασισμένοι να στοχεύουμε πλοία τα οποία συνδέονται με το Ισραήλ και δεν θα κάνουμε πίσω».

Επίσης, ο εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, Μοχάμεντ Άμπντελ Σαλάμ, κατέστησε σαφές σήμερα πως το κίνημα θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο εμπορικά πλοία αν έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Ισραήλ και χαρακτήρισε «αδικαιολόγητα τα πλήγματα ΗΠΑ-Βρετανίας»



Ήδη την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος βρέθηκε για 4η φορά μέσα σε τρεις μήνες στη Μέση Ανατολή, είχε τονίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα υπόλοιπα μέλη του διεθνούς συνασπισμού Prosperity Guardian δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια.



Την ίδια ημέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είχε απαιτήσει με απόφασή του την Τετάρτη να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις των Χούθι κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Footage released by the UK MOD showing Paveway-laden RAF Typhoons taking off full afterburner from Akrotiri in Cyprus, heading towards Houthi targets in Yemen. pic.twitter.com/sGEdsHEFXf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 12, 2024



Στο κείμενο δε, το οποίο καταρτίστηκε από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, το ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών επέμεινε στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και «κατέγραψε» το δικαίωμα των Κρατών – Μελών να προστατεύουν τα πλοία τους από τις επιθέσεις εγκρίνοντας έμμεσα τη δράση του συνασπισμού «Prosperity Guardian» στον οποίο - εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο – συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Αυστραλία, το Μπαχρέιν, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Δανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Σιγκαπούρη και η Νέα Ζηλανδία.



Η Μέση Ανατολή μοιάζει με ένα καζάνι που βράζει. Ένας λάθος υπολογισμός και μία λανθασμένη κίνηση μπορεί να επεκτείνει τον πόλεμο εκτός του παλαιστινιακού θύλακα και η περιοχή να πάρει φωτιά.



Ήδη η σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς έχει εισέλθει στον τέταρτο μήνα της με το Ισραήλ να ανταλλάσσει - προς το παρόν από απόσταση – πυρά και με την επίσης υποστηριζόμενη από το Ιράν, Χεζμπολάχ του Λιβάνου, στα βόρεια σύνορά του ενώ, οι Χούθι μετρούν τουλάχιστον 26 επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.



Η επιλογή ΗΠΑ και Ην. Βασιλείου να εξαπολύσουν πλήγματα κατά των Χούθι τεντώνει περαιτέρω το ήδη... τεντωμένο σκοινί των εξελίξεων και όλα κρέμονται πλέον από μία κλωστή σε έναν κόσμο που ακόμη δεν έχει συνέλθει ούτε από το σοκ της πανδημίας του κορωνοϊού, ούτε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και ούτε από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Ο κίνδυνος της περαιτέρω κλιμάκωσης είναι ορατός, αφού οι Χούθι υποστηρίζονται από το Ιράν το οποίο τους προμηθεύει με όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό και αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει ένα ελληνικών συμφερόντων πετρελαιοφόρο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Με Typhoon από το Ακρωτήρι τα «αναγκαία» βρετανικά χτυπήματα κατά των Χούθι

Με δύο ζεύγη αεροσκαφών τύπου Typhoon FGR4 που απογειώθηκαν από τη βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο συμμετείχε η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου στα υπό αμερικανική ηγεσία πλήγματα κατά στόχων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο Θανάσης Γκαβός.

Τα αεροσκάφη, που υποστηρίζονταν από αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού καυσίμων τύπου Voyager, χρησιμοποίησαν τους κατευθυνόμενους πυραύλους Paveway IV για τα χτυπήματα «ακριβείας» που κατάφεραν στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, τα αεροσκάφη αυτά έπληξαν κτίρια στην περιοχή Μπάνι στη ΒΔ Υεμένη από όπου οι Χούθι απογείωναν drone για αναγνωριστικές πτήσεις και για επιθέσεις, καθώς και στρατιωτικό αεροδρόμιο στην πόλη Αμπς, από όπου εκτοξεύονταν πύραυλοι κρουζ και drone προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Το βρετανικό υπουργείο κάνει λόγο για «προσεκτικά συντονισμένη» επίθεση κατά καίριων εγκαταστάσεων των Χούθι ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα των ανταρτών να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο με επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.Τονίζεται επίσης ότι στο σχεδιασμό των χτυπημάτων δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους αμάχους, ως εκ τούτου αποφασίστηκε η επιχείρηση να γίνει νύχτα.

«Τα λεπτομερή αποτελέσματα των πληγμάτων αξιολογούνται, αλλά οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι η ικανότητα των Χούθι να απειλούν την εμπορική ναυτιλία έχει υποστεί πλήγμα», λέει το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς σχολίασε πως «η απειλή για αθώες ζωές και για το παγκόσμιο εμπόριο έχει γίνει τόσο μεγάλη που αυτή η δράση ήταν όχι μόνο αναγκαία, αλλά αποτελούσε και καθήκον μας ώστε να προστατεύσουμε πλοία και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Νωρίτερα μέσα στη νύχτα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ είχε δηλώσει πως οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι «δεν μπορούν να συνεχιστούν».

Είχε κάνει λόγο για προάσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ελεύθερης ροής του εμπορίου με «περιορισμένη, αναγκαία και αναλογική δράση αυτοάμυνας» μαζί με τις ΗΠΑ και με μη επιχειρησιακή υποστήριξη από την Ολλανδία, τον Καναδά και το Μπαχρέιν, ώστε να υποβαθμιστούν οι στρατιωτικές δυνατότητες των Χούθι και να προστατευθεί η παγκόσμια ναυτιλία.

Ο κ. Σούνακ πρόσθεσε πως το Βασιλικό Ναυτικό συνεχίζει να περιπολεί την Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της πολυεθνικής Επιχείρησης Prosperity Guardian για αποτροπή της επιθετικότητας από τους Χούθι, τους οποίους κάλεσε να σταματήσουν τις επιθέσεις τους και να κάνουν βήματα αποκλιμάκωσης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε ενημερώσει αργά το βράδυ της Πέμπτης για την επίθεση το υπουργικό συμβούλιο, την αντιπολίτευση και τον πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων, αφού η απόφαση είχε προκριθεί σε συνεδριάσεις της επιτροπής Cobra και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

