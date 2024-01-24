Η κυβέρνηση της Πολωνίας ενέκρινε νομοσχέδιο που ανοίγει τον δρόμο για την ελεύθερη πρόσβαση στο «χάπι της επόμενης μέρας», την οποία η προηγούμενη υπερσυντηρητική-λαϊκιστική κυβέρνηση είχε ριζικά περιορίσει, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Η διαδικασία ολοκληρώθηκε, το νομοσχέδιο θα διαβιβασθεί στο κοινοβούλιο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ διευκρινίζοντας ότι το νομοσχέδιο προβλέπει πλήρως ελεύθερη πρόσβαση στην μέθοδο αυτή «από την ηλικία των 15 ετών» και εκφράζοντας την ελπίδα ότι το νομοσχέδιο θα ψηφισθεί από το κοινοβούλιο και θα επικυρωθεί από τον πολωνό πρόεδρο.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι το κόμμα του, η Πλατφόρμα των Πολιτών, είναι έτοιμη να υποβάλει στο κοινοβούλιο «εντός ωρών» νομοσχέδιο που θα νομιμοποιεί την άμβλωση μέχρι την 12η εβδομάδα της κύησης.

Η νέα κυβέρνηση της Πολωνίας έχει δεσμευθεί να ανατρέψει σειρά μέτρων της κυβέρνησης του Κόμματος του Δικαίου και της Δικαιοσύνης (PiS), ανάμεσά τους και την νομοθετική ρύθμιση που εγκαθίδρυσε στην χώρα ένα αυστηρό καθεστώς που ισοδυναμεί με σχεδόν κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση, ώστε η Πολωνία να εναρμονισθεί και πάλι με τα ευρωπαϊκά στάνταρντ.

Κατά την διάρκεια της οκταετούς του διακυβέρνησης, το PiS, με την υποστήριξη της πανίσχυρης καθολικής εκκλησίας της Πολωνίας, κατάργησε την κρατική χρηματοδότηση της εξωσωματικής γονιμοποίησης, ενώ απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου το 2020 πυροδότησε σχεδόν απαγόρευση της διακοπής της κύησης, που προκάλεσε μαζικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

