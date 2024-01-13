Ο εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι τα αμερικανικά πλήγματα στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου σε στρατιωτική βάση στη Σαναά σήμερα τα ξημερώματα, δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ικανότητες των Χούθι να συνεχίσουν να εμποδίζουν τη διέλευση πλοίων που συνδέονται με το Ισραήλ από την Ερυθρά και την Αραβική Θάλασσα.

Παράλληλα ο αξιωματούχος της οργάνωσης των ανταρτών Χούθι Νασρουλντίν Ανσαρουλάχ δήλωσε σήμερα στο δίκτυο του Κατάρ Αλ Τζαζίρα ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί από το τελευταίο πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον των δυνάμεων των Χούθι στην Σαναά και δεσμεύτηκε για "ισχυρή και αποτελεσματική" απάντηση του σιιτικού κινήματος σε αυτό.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καμία υλική ή ανθρώπινη απώλεια», δήλωσε.

Επίθεση με Tomahawk από το καταδρομικό USS Carney

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Al Jazeera, στο στόχαστρο βρέθηκε αεροπορική βάση στα περίχωρα της πρωτεύουσας Σανάα, ενώ αναφέρθηκαν επίσης εκρήξεις στην πόλη Χοντέιντα.

Καταδρομικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εξαπέλυσε τα ξημερώματα πυραύλους Tomahawk εναντίον θέσης ραντάρ των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Το πλήγμα εξαπέλυσε το USS Carney (DDG 64) χρησιμοποιώντας πυραύλους Tomahawk» στο πλαίσιο της ανάληψης δράσης που σχεδιάστηκε «για να περιορίσει τη δυνατότητα των Χούθι να επιτίθενται σε θαλάσσια σκάφη, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών πλοίων», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως «από τις 19 Νοεμβρίου 2023, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έχουν επιχειρήσει 28 φορές να επιτεθούν και να παρενοχλήσουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Αυτές οι παράνομες ενέργειες περιελάμβαναν επιθέσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν αντιπλοϊκοί βαλλιστικοί πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι κρουζ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

