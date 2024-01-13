Σε 23.843 ανέρχονται οι νεκροί στην Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που βρίσκεται στην εξουσία στον θύλακα.

Η Χαμάς γνωστοποίησε επίσης πως οι τραυματίες ανέρχονται πλέον σε 60.317, ενώ σημείωσε ότι χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

Στον σημερινό απολογισμό περιλαμβάνονται 135 Παλαιστίνιοι που έχασαν τη ζωή τους και 312 που τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο, πρόσθεσε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στην ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες, έφηβοι και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.