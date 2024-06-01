Σήμερα είναι των Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος μαρτύρων, Οσίου Πύρρου του παρθένου, Αγίου Θεσπέσιου μάρτυρος, Αγίου Ιουστίνου μάρτυρος.

Γιορτάζουν οι: Ευέλπιστος, Ευελπίστη, Ιέραξ, Ιέρακας, Γέρακας, Γεράκης, Γερακίνα, Πύρρος, Πύρος, Πύρρα, Πύρα, Θεσπέσιος, Θεσπέσης, Θεσπέσια, Ιουστίνος

Επίσης, η 1η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος και ως Παγκόσμια Ημέρα Γονέων.

Ανατολή ήλιου: 06:04 - Δύση ήλιου: 20:42

Σελήνη 23.9 ημερών

Πηγή: skai.gr

