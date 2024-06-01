Αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι έως 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 32 με 33 και κατά τόπους στα ανατολικά τους 34 βαθμούς και στις νησιωτικές περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 32 και τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 και τοπικά στην Κρήτη 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 και τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-06-2024

Αρχικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα υπόλοιπα θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 32 με 34 και κατά τόπους τους 35 βαθμούς και στις νησιωτικές περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στις περιοχές όπου θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-06-2024

Στα βόρεια, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα πνέουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και κατά τόπους τους 35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 και κατά τόπους τους 36 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στις περιοχές όπου θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα 5 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα πνέουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία στα βορειοδυτικά θα σημειώσει μικρή πτώση ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και νότια και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα όπου θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-06-2024

Στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανόν, κυρίως στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα 5 μποφόρ, ενώ τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα πνέουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

