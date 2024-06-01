Μισέλ Ομπάμα: Πέθανε η μητέρα της, Μάριαν Ρόμπινσον

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Μάριαν Ρόμπινσον, μητέρα της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα, ανακοίνωσαν οι οικογένειες Ρόμπινσον και Ομπάμα.

«Η μητέρα μου, Μάριαν Ρόμπινσον, ήταν ο βράχος μου, πάντα εκεί για οτιδήποτε χρειαζόμουν», έγραψε η Μισέλ Ομπάμα στο Χ.

«Αποτελούσε το ίδιο σταθερό στήριγμα για όλη την οικογένειά μας και είμαστε συντετριμμένοι που μοιραζόμαστε τα νέα για την απώλειά της σήμερα», πρόσθεσε.

My mom Marian Robinson was my rock, always there for whatever I needed. She was the same steady backstop for our entire family, and we are heartbroken to share she passed away today. We wanted to offer some reflections on her remarkable life: https://t.co/F7T6q625PC — Michelle Obama (@MichelleObama) May 31, 2024

Η Ρόμπινσον, την οποία συχνά αποκαλούσαν «πρώτη γιαγιά», μετακόμισε με το ζεύγος Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα και τις δύο κόρες τους Σάσα και Μαλία στον Λευκό Οίκο το 2009, μετά την εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα. Παρέμεινε εκεί στη διάρκεια των οκτώ χρόνων της προεδρίας του και βοηθούσε στη φροντίδα των εγγονών της.

Η Μάριαν Ρόμπινσον γεννήθηκε το 1937 στο Σάουθ Σάιντ του Σικάγο και είχε άλλα έξι αδέλφια. Οι γονείς της πήραν διαζύγιο όταν ήταν έφηβη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς της, σπούδασε για να γίνει δασκάλα προτού εργαστεί ως γραμματέας. Παντρεύτηκε τον Φρέιζερ Ρόμπινσον και απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μισέλ και τον Κρεγκ.

«Σε κάθε βήμα, καθώς οι οικογένειές μας ακολουθούσαν δρόμους που κανείς μας δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει, παρέμεινε το καταφύγιό μας από την καταιγίδα, κρατώντας τα πόδια μας σταθερά στη γη», ανέφερε η οικογένειά της στην ανακοίνωσή της.

Συχνά, τα οκτώ χρόνια που πέρασε στον Λευκό Οίκο, η Μάριαν Ρόμπινσον έβγαινε κρυφά από τις πύλες για να αγοράσει κάρτες σε κοντινά καταστήματα και κάποιες φορές άλλοι πελάτες της έλεγαν ότι μοιάζει με τη μητέρα της πρώτης κυρίας.

«Μου το λένε συχνά», απαντούσε χαμογελώντας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας- την οποία υπογράφουν η Μισέλ, ο Κρεγκ, οι σύζυγοι και τα παιδιά τους- η Μάριαν Ρόμπινσον έφυγε «ήρεμα» το πρωί της Παρασκευής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

