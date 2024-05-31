Την Δευτέρα το απόγευμα, περιπολώντας στην περιοχή της Ομόνοιας, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ άκουσαν τις φωνές μιας γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια μέσα από ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο , στην οδό Ξούθου

Όταν μπήκαν μέσα στο κτήριο βρήκαν στον 1ο όροφο, μέσα σε διαμέρισμα, μια 33χρονη γυναίκα δεμένη χειροπόδαρα, σεξουαλικά κακοποιημένη και μαχαιρωμένη.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο δράστης, ένας 27χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος μάλιστα είχε συλληφθεί λίγες ώρες νωρίτερα για άλλο αδίκημα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι αστυνομικοί όπου εντόπισαν μία πόρτα, κλειδωμένη με λουκέτο και στη πίσω μεριά αυτής, μια 33χρονη να ζητάει να την απεγκλωβίσουν.

Στη συνέχεια, έσπασαν το λουκέτο και αφού μπήκαν στο σπίτι, εντόπισαν πάνω σε κρεβάτι, μια γυναίκα, ακινητοποιημένη, με υφασμάτινα δεσμά, σε όλα της τα άκρα και εμφανώς τραυματισμένη στο κεφάλι και σε όλο της το σώμα, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στον αριστερό της μηρό.

Οι Αστυνομικοί την μετέφεραν στο Τ.Α. Ομονοίας όπου κατήγγειλε ότι ο δράστης ήταν ο 27χρονος κατηγορούμενος, τον οποίο αναγνώρισε ανεπιφύλακτα.

Η 33χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννημάτας» και στη συνέχεια στο «Σωτηρία».

Επιπλέον, στον χώρο ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα 1 μαχαίρι συνολικού μήκους είκοσι δύο εκατοστών, με μήκος λάμας έντεκα κόμμα πέντε εκατοστών και ένα αιχμηρό κομμάτι ξύλου, συνολικού μήκους εβδομήντα δύο εκατοστών, το οποίο φέρει κηλίδες αίματος, τα οποία σύμφωνα με την παθούσα, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε σε βάρος της.

Τι κατέθεσε η γυναίκα στους αστυνομικούς

Η γυναίκα δήλωσε στους Αστυνομικούς, ότι περίπου στις 02:00 την Δευτέρα, συνάντησε τον κατηγορούμενο, τον οποίο δεν γνωρίζει, στον δρόμο και συμφώνησαν να μεταβούν στο σπίτι του, προκειμένου να έρθουν σε σεξουαλική επαφή.

Αφού η γυναίκα πήγε στο σπίτι του, ο κατηγορούμενος της επιτέθηκε, χτυπώντας τη και την ανάγκασε να προβεί σε στοματικό έρωτα, παρά την θέληση της, κατά τη διάρκεια του οποίου εξακολουθούσε να τη χτυπάει, ενώ από εκείνη τη στιγμή και μετέπειτα δε μπορούσε να ανακαλέσει τίποτα στη μνήμη της, ενώ όταν ξύπνησε κάλεσε σε βοήθεια, με τους Αστυνομικούς να την εντοπίζουν ακολούθως.

Ο δράστης, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε για διενέργεια κύριας ανάκρισης στην 26ο Ανακριτικό Τμήμα Αθηνών, όπου διατάχθηκε η επαναπροσαγωγη του για σήμερα.

