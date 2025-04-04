Χωρίς ή μήπως με τον Γιουν Σοκ-γελ; Η Νότια Κορέα ετοιμάζεται να μάθει σήμερα τι της επιφυλάσσει το άμεσο πολιτικό μέλλον της, καθώς το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει προγραμματίσει να απαγγείλει την ετυμηγορία του μετά τη δίκη για την καθαίρεση του αρχηγού του κράτους, τέσσερις μήνες μετά τη ματαιωθείσα προσπάθειά του να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου.

Η ανακοίνωση της απόφασης, περί τις 11:00 (τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας), αναμένεται με αδημονία σε όλη τη χώρα, που ακόμη δεν έχει ξεπεράσει το σοκ του εντελώς απροσδόκητου διαβήματός του — που πυροδότησε πολύμηνες πολιτικές εντάσεις, πελώριες διαδηλώσεις εναντίον του και υπέρ του, διαδικασίες για την καθαίρεσή του, στη σύλληψή του, την προφυλάκιση και κατόπιν την αποφυλάκισή του εξαιτίας διαδικαστικού σφάλματος, επίθεση σε δικαστήριο…

Αφού εξελέγη με τη μικρότερη διαφορά στην εκλογική ιστορία της χώρας της Ασίας, το 2022, ο άλλοτε ανερχόμενος αστέρας της εισαγγελίας, 64 ετών, μετατράπηκε προοδευτικά σε ηγέτη εξαιρετικά αντιδημοφιλή, προτού καν προχωρήσει στην επιβολή ολιγόωρου στρατιωτικού νόμου, μέτρου εξαίρεσης ανήκουστου στη Νότια Κορέα από τα χρόνια του 1980, όταν στη Σεούλ την εξουσία ασκούσε στρατιωτική δικτατορία.

Τα οκτώ μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου έχουν δυο επιλογές: να εγκρίνουν την καθαίρεση του κ. Γιουν, όπως εισηγήθηκε το κοινοβούλιο με ψηφοφορία στα μέσα Δεκεμβρίου, απομακρύνοντάς τον οριστικά και αμετάκλητα από το αξίωμα — ή να την απορρίψουν και να τον αποκαταστήσουν στο αξίωμά του.

Οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν πως ελάχιστες αμφιβολίες υπάρχουν ότι ο κ. Γιουν θα καθαιρεθεί οριστικά.

Στην περίπτωση οριστικής αποπομπής του ηγέτη της δεξιάς, για την οποία χρειάζονται έξι ψήφοι, θα προκηρυχθούν και θα οργανωθούν πρόωρες προεδρικές εκλογές μέσα σε εξήντα ημέρες.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Λι Τζε-μιουνγκ θα ήταν το φαβορί στην πιθανή αναμέτρηση.

Ο Γιουν Σοκ-γελ, που ωσότου αποφανθεί το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει παυτεί από το κοινοβούλιο, όπου κυριαρχούν αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις, συνεχίζει ακόμη να υπεραμύνεται της απόφασης-σοκ που ανακοίνωσε τη νύχτα της 3ης προς 4η Δεκεμβρίου, όταν υποστήριξε πως η κήρυξη στρατιωτικού νόμου ήταν απαραίτητη για να αποτραπεί ο κίνδυνος επικράτησης «βορειοκορεατικών κομμουνιστικών δυνάμεων» και να «εξαλειφθούν στοιχεία εχθρικά έναντι του κράτους» — καταφερόμενος εναντίον των αντιπάλων του.

Όμως, στο κοινοβούλιο υπό στρατιωτική πολιορκία, συμπεριλαμβανομένων ειδικών δυνάμεων που κατέφθασαν με ελικόπτερα, επαρκής αριθμός βουλευτών κατόρθωσε να συνεδριάσει και να εγκρίνει ομόφωνα σε ψηφοφορία κείμενο που απαιτούσε να τερματιστεί ο στρατιωτικός νόμος — αναγκάζοντας τον πρόεδρο να προχωρήσει όντως στην άρση του, έξι ώρες αφού τον επέβαλε.

Χωρίς πλέον τις εξουσίες του, ο κ. Γιουν έγινε την Ιανουάριο ο πρώτος πρόεδρος εν ενεργεία στην ιστορία της Νότιας Κορέας που συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, έπειτα από επεισοδιακή επιχείρηση των δυνάμεων επιβολής της τάξης στην επίσημη κατοικία του, που είχε μεταμορφωθεί σε φρούριο, έπειτα από μια πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια.

Τον Φεβρουάριο εξάλλου άρχισε η ποινική δίκη του για ανταρσία —αδίκημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, αν όχι τη θανατική ποινή—, εξέλιξη επίσης άνευ προηγουμένου για πρόεδρο της χώρας εν ενεργεία.

Παρ’ όλ’ αυτά, αφέθηκε ελεύθερος την 8η Μαρτίου, λόγω διαδικαστικού σφάλματος.

Δεκάδες, ενίοτε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν κάθε σαββατοκύριακο στην πρωτεύουσα Σεούλ τους τελευταίους μήνες, υπέρ του ή εναντίον του.

Πολλοί οπαδοί του κατασκήνωσαν, αψηφώντας το πολικό ψύχος, για εβδομάδες ολόκληρες μπροστά στην προεδρική κατοικία για να αποτρέψουν τη σύλληψή του.

Τη 19η Ιανουαρίου, ορισμένοι από τους πιο σκληρούς υποστηρικτές του έκαναν έφοδο στο δικαστήριο που αναμενόταν να απαγγείλει την απόφασή του να παραταθεί η προφυλάκιση του αρχηγού του κράτους. Η επίθεση, επίσης χωρίς προηγούμενο στη Νότια Κορέα, σηματοδότησε περαιτέρω κλιμάκωση της πολιτικής κρίσης.

Σήμερα η αστυνομία «θα κινητοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους της» προκειμένου «να εγγυηθεί την ασφάλεια του κοινού και να αποτρέψει τον κίνδυνο εκτράχυνσης σε σοβαρή κοινωνική σύγκρουση», ανακοίνωσε ο μεταβατικός επικεφαλής της Λι Χο-γιουνγκ.

Το 2017 είχαν σκοτωθεί τέσσερις άνθρωποι στα επεισόδια που ακολούθησαν την οριστική και αμετάκλητη απομάκρυνση από τα καθήκοντά της τότε προέδρου Παρκ Γκιουν-χιε.

Ένδειξη της περιπλοκότητας της υπόθεσης: το Συνταγματικό Δικαστήριο θα απαγγείλει την ετυμηγορία του 111 ημέρες αφού άρχισε την εξέταση της υπόθεσης, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχει διαρκέσει ποτέ τέτοια διαδικασία.

Η Παρκ Γκιουν-χιε και ο Ρο Μου-χιουν (αποκαταστάθηκε) έμαθαν την τύχη τους έπειτα από 92 και 63 ημέρες αντίστοιχα.

Η κυρία Παρκ καθαιρέθηκε —μεταξύ άλλων— για διαφθορά, ο κ. Ρο ανέκτησε την εξουσία και ολοκλήρωσε τη θητεία του.

