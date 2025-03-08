Νότια Κορέα: Αποφυλακίστηκε ο πρόεδρος Γιουν

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ αποφυλακίστηκε σήμερα από ένα κέντρο κράτησης στη Σεούλ, μετά την απόφαση των εισαγγελέων να μην ασκήσουν έφεση κατά δικαστικής απόφασης ακύρωσης του εντάλματος σύλληψης του.

Η απαλλαγή του Γιουν από τα καθήκοντά του παραμένει σε ισχύ, υπό τις κατηγορίες πρόκλησης εξέγερσης στη διάρκεια του σύντομου στρατιωτικού νόμου που επέβαλε ο ίδιος στις 3 Δεκεμβρίου του 2024.

Η ποινική υπόθεση σε βάρος του Γιουν είναι ξεχωριστή από τη δίκη αποπομπής του από το προεδρικό αξίωμα, για την οποία, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Νότιας Κορέας αναμένεται να λάβει αποφάσεις τις επόμενες ημέρες για το αν θα παραμείνει πρόεδρος της χώρας ή θα απομακρυνθεί από την προεδρία της Νότιας Κορέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

