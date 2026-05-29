Σε οριακό σημείο έχουν φτάσει οι σχέσεις ανάμεσα στο εργατικό σωματείο που εκπροσωπεί περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους του SoFi Stadium και τη διοίκηση του γηπέδου, καθώς το Unite Here Local 11 διέκοψε τις διαπραγματεύσεις και προχώρησε στην έγκριση ψηφοφορίας για πιθανή απεργία, όπως αποκάλυψε την Παρασκευή (29/5) το «The Athletic».

Η ψηφοφορία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή μόλις μία εβδομάδα πριν από τον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα διεξαχθεί στο SoFi Stadium του Ίνγκλγουντ, με τις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν την Παραγουάη στις 12 Ιουνίου.

Το συνδικάτο εκπροσωπεί εργαζόμενους στις υπηρεσίες εστίασης του γηπέδου, δηλαδή όσους προετοιμάζουν και σερβίρουν φαγητό και ποτά στους φιλάθλους.

Συνολικά, στο SoFi Stadium -έδρα των Λος Άντζελες Ραμς και Τσάρτζερς του NFL- έχουν προγραμματιστεί οκτώ αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ το γήπεδο θα φιλοξενήσει και σημαντικές διοργανώσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Η συλλογική σύμβαση εργασίας ανάμεσα στη διαχειρίστρια εταιρεία Legends Global και το Unite Here Local 11 έχει λήξει, ενώ οι μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία.

Ο συμπρόεδρος του συνδικάτου, Κερτ Πίτερσεν, δήλωσε στο «The Athletic» πως οι συνομιλίες σταμάτησαν την Τρίτη (26/5). «Θεωρήσαμε πως η εταιρεία δεν έπαιρνε αρκετά σοβαρά τις ανησυχίες και τα αιτήματά μας. Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν τη διοίκηση πως θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία για απεργία, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (σ.σ. 4/6) και την Παρασκευή (σ.σ. 5/6) της επόμενης εβδομάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Legends Global τόνισε σε ανακοίνωσή της πως επιθυμεί να υπάρξει συμφωνία. «Η εταιρεία διατηρεί εξαιρετική σχέση με το Unite Here Local 11 εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη μιας δίκαιης συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων καλής πίστης. Ανυπομονούμε να προσφέρουμε μια εξαιρετική εμπειρία φιλοξενίας στους φιλάθλους κατά τη διάρκεια των αγώνων του Μουντιάλ στο SoFi Stadium».

Η οργανωτική επιτροπή του Μουντιάλ στο Λος Άντζελες αρνήθηκε να σχολιάσει πιθανές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μία απεργία στους αγώνες που είναι προγραμματισμένοι στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Σύμφωνα με το «The Athletic», το σωματείο ζητά μεταξύ άλλων:

εγγυήσεις πως πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) δεν θα βρίσκονται εντός του γηπέδου κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ,

περιορισμό στη χρήση υπεργολάβων,

αποφυγή χρήσης αυτοματισμών και τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια θέσεων εργασίας,

καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με ώρες εργασίας, φιλοδωρήματα και χρεώσεις υπηρεσιών.

«Τα μέλη μας είναι ξεκάθαρα και πολύ θυμωμένα», τόνισε ο Πίτερσεν.

«Καταλαβαίνουμε ότι το Μουντιάλ είναι ένα τεράστιο γεγονός, όμως η έλλειψη διαφάνειας και προόδου δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για τους 2.000 εργαζόμενους στον τομέα εστίασης του γηπέδου».

Παράλληλα προειδοποίησε πως μία πιθανή απεργία θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα και στη FIFA. «Αν προχωρήσουμε σε απεργία, τότε η FIFA θα αντιμετωπίσει σημαντικό ζήτημα, γιατί άλλοι εργαζόμενοι ίσως να μην προλάβουν να διαπιστευτούν εγκαίρως, καθώς απαιτούνται έλεγχοι ασφαλείας και αρκετός χρόνος προετοιμασίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.