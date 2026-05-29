Η UNICEF προειδοποίησε σήμερα ότι το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο του 70% της Λωρίδας της Γάζας το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών, που πλήττονται ήδη δριμύτατα από ασθένειες που συνδέονται με έναν ακραίο υπερπληθυσμό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στον στρατό να πάρει τον έλεγχο νέων εδαφών στη Γάζα, παρά τους όρους της εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο.

«Τώρα ελέγχουμε το 60% του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε προσθέτοντας ότι έδωσε εντολή το ποσοστό να αυξηθεί στο 70%.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε σήμερα τη «σοβαρή παραβίαση των θεμελίων της κατάπαυσης του πυρός».

Σήμερα, «ο πληθυσμός στοιβάζεται στο περίπου 40% του χώρου που του έχει απομείνει, βρίσκοντας καταφύγιο ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια, ερείπια και μια αυξανόμενη συσσώρευση στερεών αποβλήτων, και δεν υπάρχει πλέον κανένας χώρος στον οποίο μπορεί να υπάρχει πρόσβαση ώστε να τα απομακρύνουν από εκεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος της UNICEF Σαλίμ Οουέις μιλώντας από τη Γάζα.

«Οι συνέπειες είναι σε μεγάλο βαθμό ορατές: παιδιά υποφέρουν από αναπνευστικές λοιμώξεις, οξείες διάρροιες και περισσότερα από τα μισά νοικοκυρά αναφέρουν δερματικές παθήσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία.

«Οι ψύλλοι, οι ψείρες και η ψώρα είναι διαδεδομένα», συνέχισε ο Οουέις κάνοντας λόγο για πολλές περιπτώσεις αρουραίων που δάγκωσαν παιδιά αφότου μπήκαν μέσα σε σκηνές και καταφύγια όπου ζουν οι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι.

Επιπλέον, «ένας αυξανόμενος αριθμός παιδιών χρειάζεται νοσηλεία, ενώ δεν υπάρχει πλέον ούτε ένα πλήρως λειτουργικό νοσοκομείο σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας».

Χαρακτηρίζοντας «καταστροφική» την κατάσταση, ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι ο υπερπληθυσμός «ευνοεί περαιτέρω την εξάπλωση των ασθενειών, θέτει τις υποδομές υπό πίεση και μειώνει τις διαθέσιμες υπηρεσίες».

Εάν το Ισραήλ επεκτείνει τον έλεγχο επί του εδάφους, αυτό «θα σημαίνει ότι θα χάσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία εξυπηρέτησης, αλλά και σε ορισμένες δυσπρόσιτες περιοχές" και "αυτό το μόνο που θα κάνει είναι να αυξήσει τα δεινά των παιδιών», προειδοποίησε.

Ακόμα και πριν από την άνευ προηγουμένου επίθεση του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο, αυτό το περιορισμένο έδαφος των 360 τετραγωνικών χιλιομέτρων υπέφερε από υπερπληθυσμό.

Η Λωρίδα της Γάζας, που έχει καταστραφεί από τη σύγκρουση, είναι πλέον αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής, μια κατάσταση που επηρεάζει κυρίως τα παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

